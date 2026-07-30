El operativo de rescate y preservación en el Parque Provincial Ischigualasto dio paso a la fase de traslado de los cuerpos de las siete víctimas del siniestro aéreo ocurrido este miércoles en el departamento Valle Fértil de San Juan, cuando cayó un helicóptero que se dirigía a La Rioja.

Las labores en el lugar de los hechos estuvieron condicionadas por las inclemencias meteorológicas del terreno sanjuanino, marcadas por densa niebla, intensas ráfagas de viento y abundante nubosidad que entorpecieron el trabajo inicial de los rescatistas.

Una vez concretadas las pericias técnicas a cargo de las autoridades correspondientes, se procedió a la evacuación ordenada de las víctimas desde el punto base dentro del área protegida hacia la capital provincial, informó Diario Huarpe.

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Cómo era el helicóptero Bell 412 que se estrelló en San Juan y dejó siete muertos

De qué trata el operativo de evacuación y el recorrido de la caravana

La compleja geografía de la zona obligó a estructurar un despliegue por etapas para retirar los cuerpos del sitio del impacto. Para alcanzar la aeronave, los equipos debieron superar un trayecto de aproximadamente 30 kilómetros desde el acceso principal, combinando el uso de camionetas 4x4 hasta un campamento intermedio y completando el último tramo a pie.

La aeronave de apoyo dispuesta para el procedimiento concretó tres vuelos hacia la zona del accidente, transportando a las víctimas en grupos reducidos hacia el centro operativo montado dentro del parque provincial.

El operativo de rescate dio paso a la fase de traslado de las siete víctimas. Foto: gentileza Diario Huarpe

Una vez agrupadas las siete víctimas en el punto base, la Policía de San Juan y las fuerzas de seguridad despejaron el ingreso para dar marcha al traslado terrestre definitivo. La caravana de vehículos oficiales, ambulancias sanitarias y camionetas de emergencia emprendió viaje a través de la Ruta 150 en dirección a Huaco, para luego empalmar con la Ruta 40 y dirigirse de manera directa hacia la morgue judicial ubicada en la localidad de Rivadavia.

Quiénes son las víctimas y cómo avanza la investigación judicial

El fatal accidente aéreo causó una profunda conmoción en la provincia de San Juan, derivando en la declaración de duelo provincial y en el acompañamiento presencial de los familiares en las inmediaciones del parque.

Entre los fallecidos se encuentran cuatro funcionarios y autoridades provinciales: el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia. La nómina de las siete víctimas se completa con el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas nacionales Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Cómo será el complejo operativo para rescatar los cuerpos de las siete víctimas del helicóptero que cayó en San Juan

En el plano legal, la investigación por las causas del siniestro quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, en una causa que encabeza el fiscal federal Francisco Maldonado. Se dispuso que los cuerpos sean sometidos a las autopsias de rigor una vez que arriben a la dependencia judicial de Rivadavia, mientras en paralelo avanzan las actuaciones técnicas sobre los restos de la aeronave para determinar los motivos del hecho.

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