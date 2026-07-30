Quién era Matías Valenzuela, el piloto que murió en la caída del helicóptero en San Juan

La tragedia aérea ocurrida en San Juan, que dejó siete muertos durante un vuelo vinculado al combate de incendios forestales, tuvo entre sus víctimas a Matías Valenzuela, un piloto con una extensa trayectoria en la aviación policial y considerado un referente en las misiones de emergencia que requieren operar en condiciones extremas.

Valenzuela se desempeñaba como comandante de la Dirección de Aviación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y acumulaba años de experiencia al mando de helicópteros destinados a operativos complejos. A lo largo de su carrera intervino en rescates, evacuaciones aeromédicas, asistencia durante desastres naturales, traslados de brigadistas y misiones de combate contra incendios forestales en distintos puntos del país.

Cómo será el complejo operativo para rescatar los cuerpos de las siete víctimas del helicóptero que cayó en San Juan

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Su especialización lo había convertido en uno de los pilotos elegidos para intervenir cuando las condiciones exigían un alto nivel de preparación. Volar sobre focos ígneos implica enfrentar humo, fuertes corrientes térmicas, cambios bruscos de viento y maniobras a baja altura, escenarios en los que Valenzuela había construido gran parte de su experiencia profesional.

Los equipos de rescate iniciarán con las primeras luces del día una compleja tarea en la Quebrada de la Chilca

Compañeros de trabajo lo describían como un piloto meticuloso, comprometido con el servicio y con una marcada vocación por las tareas de emergencia. Además de participar activamente en operativos, formaba parte de capacitaciones y entrenamientos destinados a perfeccionar las técnicas de vuelo en situaciones críticas.

Su última misión comenzó el miércoles por la mañana. El helicóptero Bell 412 que comandaba había participado de una jornada de capacitación en San Juan y luego debía trasladarse a La Rioja para incorporarse al operativo desplegado por los incendios forestales que afectan esa provincia.

Quiénes eran las siete víctimas del helicóptero que se estrelló en San Juan durante una capacitación contra incendios

Al rededor de las 10.26 la aeronave perdió contacto con la base y, minutos más tarde, fue localizada siniestrada en una zona de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto. Ninguno de los siete ocupantes sobrevivió al impacto.

Víctimas del accidente de helicóptero en San Juan

Junto a Valenzuela viajaban el director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de esa provincia, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe del cuerpo, Jorge Carbajal; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes se dirigían a reforzar las tareas para contener el avance del fuego en La Rioja.

Cómo era el helicóptero Bell 412 que se estrelló en San Juan y dejó siete muertos

La muerte del piloto generó una fuerte conmoción entre integrantes de la Policía Bonaerense, brigadistas y rescatistas que compartieron operativos con él. En las redes sociales y en distintos mensajes de despedida resaltaron su profesionalismo, su experiencia y el compromiso con el que afrontó cada misión, muchas de ellas desarrolladas en contextos de alto riesgo.

La Justicia Federal y los especialistas en investigación de accidentes aéreos trabajan para determinar qué provocó la caída del helicóptero.