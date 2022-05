Un sicario de Rosario le pidió a su madre que lo interne para "no matar a más gente"

Un joven sicario de la ciudad de Rosario le imploró a su madre que lo interne por su adicción a los estupefacientes y porque ya no quiere “matar a más gente”.

La conversación telefónica se conoció en el marco de una investigación contra una banda que se dedicaría al narcotráfico en las localidades de San Lorenzo y Ricardone, en el Sur de la provincia de Santa Fe.

"Me chupa la v.... (sic) si tengo el teléfono pinchado. No me interesa más nada. No puede ser. El viernes fui a matar a uno por 30 mil pesos, mami”, dice el muchacho, que actualmente está detenido, en la llamada telefónica que data de octubre de 2021. Las autoridades señalaron que se encuentran investigando cuál habría sido ese delito.

“Por favor, ayudame. Hoy estoy tranquilo. Mañana me agarra la desesperación y no quiero matar a más gente", prosigue. A medida que avanza la transcripción, se señaló que el joven se manifestó "desesperado" por la falta de dinero e incluso dijo que pensaba en quitarse la vida o internarse.

“Estoy tirado. No quiero matar a más gente, mami. Me pudrí de matar gente. No quiero saber más nada con boletear gente, nada por dos con cincuenta. Intername, ahí estoy tranquilo. Por treinta lucas, mami, boleteé a una persona que no sabía ni quién era”, agrega.

En la fecha en la que la conversación telefónica ocurrió no estaba establecido qué homicidio fue cometido por la zona para poder corroborar si lo habría cometido el confeso homicida.

La insólita respuesta de la madre

El diálogo causó sorpresa en las fuentes del caso, que se encuentra en manos de la Fiscalía Federal 2 de Rosario, a cargo del fiscal Claudio Kishimoto. Aunque el sospechoso se sabía investigado, comentó los delitos que habría cometido.

En la charla, la madre intentó calmarlo y le propuso dedicarse a la venta de drogas entre ellos, sin intermediarios. “Hacemos una pescadería de pantalla, boludo (sic). Vamos a embolsarla nosotros. Con vos pila hacemos cualquier cosa los dos, negro”, fueron las palabras de la mujer.

En otro diálogo por teléfono, el presunto asesino a sueldo, le cuenta a su novia que le deben cuatro millones de pesos. Se cree, que por la venta de estupefacientes.

A principios de mayo, la Policía Federal detuvo a 11 sospechosos de integrar la estructura bajo investigación después de la orden de allanamiento del juez Carlos Vera Barros, a cargo del Juzgado Federal Nº3 de Rosario. Entre los hombres apresados figura el sospechoso de 21 años.

fp / ds