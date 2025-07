El caso podría parecer el argumento de una novela policial, pero es investigado por la Justicia de Bahía Blanca: una enfermera quedó en el ojo de la tormenta tras casarse en secreto con su paciente antes de su fallecimiento. La sospecha central apunta a que la mujer habría buscado heredar sus bienes y el dato que encendió las alarmas fue su intención de cremar el cuerpo inmediatamente.

La sospechosa fue identificada como Claudia Alejandra Simón, quien cuidaba a Rubén Zukerman, un psiquiatra de 68 años que terminó casándose con ella varios meses antes de morir, sin el conocimiento de la hija ni de los amigos del hombre. Este acto estuvo lejos de haberse interpretado como una señal de amor y se convirtió rápidamente en un rompecabezas judicial que detectó que la enfermera tenía antecedentes por hurto y estafa.

Por este motivo, Natacha Zukerman, hija del fallecido, realizó una denuncia a raíz de lo que interpretó como "maniobras extrañas" que realizó Simón al intentar avanzar con la cremación del cuerpo de manera urgente, lo que va en contra de las prácticas generales del judaísmo, religión que profesaba Rubén.

Además, la mujer quiso excluir a los familiares de este proceso y se conoció que la funeraria en el que iba a llevarse a cabo se negó a hacerlo por no tener el certificado de defunción. Frente a estas irregularidades y a la actitud evasiva de la enfermera, la Justicia intervino rápidamente y ordenó la autopsia del cuerpo.

Si bien los primeros resultados no arrojaron indicios de criminalidad, los peritos aguardan ahora a los análisis de laboratorio, que podrían aportar algunos datos sobre la causa de muerte, según detallaron fuentes del caso

Rubén Zukerman

La hipótesis de la hija de Zukerman es que Simón se habría casado con su padre para cobrar la herencia. A esta sospecha se suma a que la acusada cuenta con antecedentes penales por hurto y estafa, lo que incrementó aun más las dudas. En ese sentido, Natacha afirmó que en 2023 Rubén denunció a Claudia por agresiones y amenzas y dijo que ella "estaba todo el tiempo insistente con el tema del casamiento”.

Ante la aparición de un acta del registro civil desconocida por los allegados del hombre, la mujer manifestó: “Esta señora le daba los medicamentos, lo llevaba a hacer diálisis, también al médico. Él le tenía miedo, estaba como preso. Creo que esa firma en el documento no tiene nada que ver, si la hizo él”.

La hija del fallecido dijo que la enfermera "lo aislaba"

“Esta historia viene de hace un tiempo, mi papá tenía muy mala relación con esta mujer. Lo conoció hace como tres años cuando estuvo internado en el HAM (Hospital de la Asociación Médica) y ella era enfermera. Es más, tengo entendido que la habían echado del Penna”, declaró Natacha al medio La Nueva.

También comentó que su padre no le dejaba tener mucho contacto con la enfermera. "Me decía ‘Claudia es muy celosa’, no podía hablar cuando estaba con ella, me cortaba…’ahora no puedo, después te explico’, me decía”, continuó diciendo. "Ella hacía de taxi, de cocinera, de enfermera, como una cuidadora, pero no lo dejaba acercarse a mí ni a sus amigos, lo aislaba", añadió.

La Justicia ya había condenado a Simón antes de este caso, ya que recibió una sentencia a 1 año y 8 meses de prisión por defraudaciones, que incluían la compra de ropa y calzado en comercios de Bahía Blanca, usando tarjetas de crédito y débito que no le pertenecían.

La causa se encuentra a cargo de la fiscal María Lara, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, que mantiene abierta la investigación bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, sin descartar posibles derivaciones penales si se comprueba alguna acción dolosa.

