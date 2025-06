"No soy la enfermera asesina que los medios construyeron": Brenda Agüero defendió su inocencia en la última audiencia

En la recta final del juicio por las muertes y descompensaciones de 13 recién nacidos ocurridas entre marzo y junio de 2022 en el Hospital Neonatal de Córdoba, Brenda Agüero, principal acusada y única imputada con prisión preventiva, hizo uso de su derecho a expresar sus últimas palabras antes del veredicto, previsto para el próximo miércoles 18 de junio.

Durante su intervención, que tuvo lugar en la Cámara Séptima del Crimen de Tribunales II, Agüero negó con firmeza todas las acusaciones en su contra: "Soy inocente de lo que se me acusa. Yo no le hice nada a esos chicos. No soy la enfermera asesina que construyeron", afirmó ante los jueces y el jurado popular. Visiblemente afectada, aseguró sentirse tranquila "independientemente de la decisión que se tome", aunque lamentó el estigma social que arrastra desde que comenzó la causa. "Hace tres años que estoy detenida. Mi vida se arruinó. Me van a seguir señalando con el dedo y llamando 'asesina'. Pero yo no tengo que convencer a nadie. Yo sé que soy inocente", expresó.

A pesar de que su defensa legal le había recomendado no hablar, la acusada insistió en presentarse ante el tribunal. "Sentí que después de seis meses de juicio tenía que decir algo. Porque más allá de todo, entiendo el dolor de las madres. Entiendo que quieran justicia. Yo también la quiero", sostuvo.

El proceso, que se extendió por medio año, estuvo marcado por una fuerte cobertura mediática. En ese contexto, Agüero denunció haber sido convertida en un "monstruo" por la opinión pública. "Parecía que manejaba el hospital entero", dijo. También cuestionó duramente la puesta en escena de algunas madres durante el juicio: "Me dolió verlas con papelitos, como si todo estuviera guionado. Me pareció muy chocante", afirmó.

En su alegato, la enfermera también se refirió al impacto emocional del proceso: "Psicológicamente me agoté. Estoy cansada. Más de una vez quise bajar los brazos. Pero tengo una familia que me contiene. Mi mamá, mis hermanas. Están siempre conmigo​". Concluyó su exposición reiterando su pedido de justicia, tanto para ella como para las familias afectadas: "Espero que este juicio no sea en vano. Que no se olviden de que yo también tengo derecho a la verdad".

El tribunal que deberá emitir el veredicto está compuesto por los jueces Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, junto al jurado popular. La Fiscalía ha solicitado prisión perpetua para Agüero, además de penas de entre uno y cuatro años de prisión e inhabilitaciones para otros 12 imputados, acusados por encubrimiento e irregularidades administrativas vinculadas al caso.