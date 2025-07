La Justicia boliviana confirmó la detención de una ciudadana argentina, oriunda de Tucumán, que días atrás fue brutalmente atacada en la localidad de Bermejo al ser acusada de integrar una banda que le robó más de cinco millones de pesos a una comerciante de la zona. Luego de la viralización de las imágenes, donde se observa que la golpearon y obligaron a desnudarse, se informó que se trata de Corina Belén Fadel, que ya tenía antecedentes por hurto.

Asimismo, las autoridades del país vecino le dictaron la prisión preventiva por seis meses a la mujer tucumana de 32 años, mientras se intenta determinar si efectivamente forma parte o no de la agrupación delictiva que estaría detrás de distintos robos. Según consignó el Tribuno de Salta, otros comerciantes presentaron denuncias en contra de la aprehendida, que cruzó desde la ciudad salteña de Aguas Blancas hasta la localidad ubicada en el departamento de Tarija.

Encarcelaron a la mujer argentina linchada brutalmente en Bolivia por comerciantes locales

En el pasado, el nombre de Belén Fadel apareció vinculado a diferentes delitos. De hecho, hay imágenes suyas en un grupo de la red social Facebook llamado "Anti mecheros Tucumán", creado para acusar a diferentes personas sospechados de robar de forma discreta en locales y la vía pública, generalmente escondiendo artículos o dinero robado en sus ropas.

En 2020 quedó demorada por la policía provincial, aunque quedó en libertad más tarde, y tres años antes había sido detenida por una causa de hurto. Según medios locales, presentó un habeas corpus ante el Poder Judicial de Tucumán para frenar su arresto, pero esto no evitó que una fotografía suya en la que se la ve demorada por la Policía se difundiera en las redes sociales.

Otro dato que llamó la atención es una aparante "doble vida" que Fadel mostraría en el mundo virtual, ya que en varias imágenes que posteó se la ve con el cabello teñido de rubio, a diferencia del color que se le observa en los videos registrados durante el linchamiento que sufrió en Bolivia. En Facebook, en tanto, utilizaba el nombre de Belén Álvarez.

La acusada tiene tres hijos y en las publicaciones se expresaba sobre diferentes dificultades que atravesó en su vida, como episodios de violencia de género que padeciió con su expareja. Acerca del padre de los niños, le dedicó un mensaje en el que habló de su fallecimiento y comentó: "Solo dios sabe que no me permitieron estar con vos, que intentaste muchas veces despedirte de nosotros, que no tuvimos la culpa de nada y que Dios es el único para juzgar".

"Yo sé que nadie va entender el dolor que yo siento, pero eras el papá de mis hijos, descansá en paz mi flaquito. Mis bebés ahora quedamos nosotros nomás es tan triste que ni siquiera pudimos ir a despedirlo a su papá", agregó sobre el hombre, que se llamaba Gabriel y a quien había denunciado en 2021.

La detención de Fadel tras ser linchada en Bolivia

Durante el fin de semana pasado se conocieron grabaciones tomadas por varios testigos en el que se ve como Fadel es atacada por un grupo de comerciantes que la golpeó y luego le cortaron el pelo con cuchillos y tijeras improvisadas, mientras la insultaban. Además, la obligaron a desnudarse y la hicieron caminar por la vía pública mientras le tiraban el pelo y la zamarreaban.

"Que la quemen con nafta, hay que quemarla", se escucha decir a una persona en uno de los videos, en el momento en que la amenazaron con prenderla fuego. Los trabajadores le pidieron a la Policía que no la protegieran, pero en un momento los agentes tomaron intervención y se llevaron a la joven, herida y con magullones, a una comisaría de Bermejo.

Según denunció una comerciante de Tarija, la argentina habría estado en su local junto a otros sospechosos que simularon ser clientes y, mientras uno de ellos fingía interés por un producto, le habrían robado un bolso que tenía cinco millones de pesos bajo la modalidad conocida como "pasa manos". Así, se fueron traspasando el bolso hasta que uno de ellos se perdió entre la multitud.

La dueña del comercio dio aviso a otros colegas que detectaron a la presunta responsable del hecho en la zona conocida como La Petrolera, donde la increparon cuando la reconocieron. "Me da bronca que esta mujer va a tener tres abogados: uno de oficio, otro brindado por el Consulado argentino y un representante de Derechos Humanos, mientras yo tengo que pagarle a uno particular", sostuvo la damnificada en declaraciones a radio Studio 89.

Por su parte, la familia de Fadel denunciaron que sufrió torturas y reclamaron que los responsables paguen por los actos de violencia a los que fue sometida. Mientras se encuentra alojada en un penal boliviana, pidieron garantías y que se "respete el debido proceso".

“Se tomó contacto con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para confirmar que es una ciudadana argentina, oriunda de la provincia de San Miguel de Tucumán”, comunicó el Consulado Argentino en Tajira. Al mismo tiempo, un funcionario confirmó que hay una orden de detención dictada por autoridad competente" y que la mujer ya "cuenta con defensor público y que fue dirigida al hospital local debido a las lesiones".

