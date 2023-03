Según informaron fuentes judiciales este domingo, una de las mujeres acusadas por el robo de una beba recién nacida en un hospital público de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, confesó haber sustraído a la menor en su declaración indagatoria. Además, desligó del hecho a su hija y su pareja, también detenidos e imputados por lo sucedido.

Georgina Ayelén Rodríguez, de 33 años, reconoció haber robado a la beba ante el fiscal Gastón Bianchi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial de La Matanza. Debido a su confesión, la mujer fue imputada por el delito de "sustracción de menores".

En ese sentido, voceros judiciales indicaron a Télam que la acusada no solo se hizo cargo de haberse llevado a la niña del Hospital Interzonal Paroissen, sino que también afirmó que actuó sola. Su hija, Milagros Ailén Rodríguez, de 18 años, y su pareja, Emanuel Alejandro Velázquez, de 21, también fueron imputados por el robo.

A pesar de la declaración de Georgina, los jóvenes continuarán detenidos a la espera de que el Juzgado de Garantías interviniente resuelva si deben permanecer bajo prisión preventiva. Sumado a esto, el fiscal solicitó informes psicológicos y psiquiátricos a los tres acusados.

En sintonía con las declaraciones de su suegra, Velázquez, que también fue indagado, atribuyó la "total responsabilidad" de lo sucedido a la mujer que confesó el hecho. Por su parte, Milagros se negó a declarar.

La cronología del robo

El sábado a la madrugada, una beba de dos días fue sustraída de una habitación del sector de maternidad del Hospital Interzonal Paroissien, ubicado en el partido de La Matanza. La menor se encontraba en la cuna en la que dormía junto a la cama de su madre, Elizabeth, quien también descansaba. Cuando la despertaron para un control médico, la mujer se percató de la ausencia de su hija.

Al revisar las cámaras de seguridad, los investigadores descubrieron que una mujer se presentó preguntando por la habitación 210, donde estaba Elizabeth con la recién nacida. Sin embargo, se le negó la entrada ya que no era familiar ni parte del plantel médico.

Cerca de las 6 de la mañana, a la misma hora que se realizó el relevo de guardia del hospital, la mujer fue registrada sentada junto a una joven fuera del establecimiento. A las 6:15 la sospechosa se presentó nuevamente con la intención de acceder a la habitación de Elizabeth y Aimara. Según señalaron fuentes a Noticias Argentinas, la empleada de turno permitió que la acusada ingresara al cuarto "sin realizar registro alguno en el libro correspondiente".

Si bien Georgina Rodríguez (33) dijo que actuó sola, su hija (18) y su pareja (21) continúan detenidos.

Unos tres minutos más tardes, las cámaras mostraron a la sospechosa retirándose del hospital con una mochila en su espalda, donde se cree que llevaba a la beba. A la salida del establecimiento se reunió con la joven que la acompañaba. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, la pareja se alejó caminando por la avenida.

Según informaron a Télam los voceros, tras un llamado telefónico anónimo y una foto, agentes de policía llegaron a la parroquia San José de Isidro Casanova y hallaron a la niña junto a Velázquez, luego de casi siete horas de búsqueda. Más tarde, en jurisdicción de la comisaría de Altos de Laferrere, fueron aprehendidas Georgina y Milagros.

Luego del hallazgo, María Elena, la abuela de la niña, comentó a la prensa que a la menor "le habían cambiado la ropa, le pusieron ropa de varón, le compraron una mamadera y pañales, le dieron leche comprada en un supermercado; tenía una manta celeste y su ropa estaba en una bolsa".

La beba fue hallada junto a Velázquez en una parroquia.

Sobre el detenido, mencionó que "aparentemente es el marido de la mujer (que se había robado la menor) y cuando ella apareció en la casa con la bebé se la sacó y le dijo 'qué hiciste, qué hiciste'". Acto seguido, la habrían llevado a la parroquia porque la noticia estaba en todos los medios de comunicación.

"La beba no llegó en distintas condiciones de lo que fue retirada. Está en buenas condiciones con su madre", relataron a Télam fuentes municipales.

La familia de la menor dijo que la "marcaron" y criticó el accionar del hospital

En diálogo con TN, Jésica, la tía de la beba, aseguró que el hecho fue "premeditado" y que el hospital también fue culpable por lo sucedido. "No conozco a ninguno de los detenidos, no hay ningún tipo de vínculo. Pensamos que fue todo premeditado, que a mi sobrina la marcaron", afirmó la hermana de Elizabeth.

En ese sentido, la mujer sostuvo que la menor había sido elegida porque la mujer que se la llevó "había intentado entrar a la madrugada y se hizo anunciar como que era familiar". Al respecto, las cámaras que muestran a la acusada acercándose al cuarto en reiteradas ocasiones confirmarían las sospechas de Jésica.

"En el momento en que mi sobrinita nació, para mí el hospital era un laberinto. Es muy difícil entrar sin conocer, y esta señora conocía muy bien el lugar. Entraron como si fuese su casa y se llevaron a la criatura en una mochila", remarcó.

El robo ocurrió en el Hospital Interzonal Paroissien, ubicado en La Matanza.

Y agregó: "Sabemos que la nena estuvo marcada, que fue premeditado. Esto no se te ocurre de un día para el otro, ellos ya tenían toda la ropa comprada y tenían a la mujer para amantar a la bebé".

Sumado a esto, relató las negociaciones que tuvo con Velázquez: "A mí me contactó la persona que tenía a mi sobrinita. Me mandó una foto y me dijo que la bebé estaba bien, que él se la había sacado a la mujer que se la había llevado y que había sido una confusión. Para mí todo lo que me dijo fue una pantalla para tapar otro tipo de cosas que hacían".

Cuando intentó volver a contactarse con él, la mujer sostuvo que el hombre se deshizo del chip del celular y que el número daba apagado. Unos minutos más tarde, una mujer la llamó desde un número distinto al primero y le indicó que "estaba en la iglesia con un pastor".

"Pensábamos que nos estaban despistando todo el tiempo. Todo el tiempo me decían que una criatura estaba con el bebé y después era este chico que ahora está detenido con otras dos personas", detalló Jésica.

Además, la mujer apuntó contra las autoridades del Hospital Paroissiene por el accionar durante la búsqueda y luego del hallazgo: "En ningún momento nos pidieron disculpas. Se había perdido la bebé y estaban como si fuese un trámite. Quizás si nos hubiesen avisado más temprano la hubiésemos encontrado más rápido. Cuando llegó la beba vinieron todos a sacarse fotos para hacer como que habían hecho un buen trabajo. Los directivos se acercaron una vez que la bebé ya había aparecido".

También criticó las medidas de seguridad del establecimiento, aludiendo que "tendrían que pedirles más datos, no solamente el nombre" a quienes ingresen. Sumado a esto, manifestó que "tendrían que revisar las mochilas también".

"En la habitación de mi hermana quedó otra mamá con sus hijitos. Imaginate el miedo que les quedó. No podés estar tranquilo sabiendo que no tenés seguridad del otro lado", comentó.

"Fue todo horrible. Es algo que me quiero sacar de la mente y no recordar nunca más. Es algo que voy a recordar toda mi vida, lamentablemente. Ahora lo que queda es estar feliz porque hemos hallado a mi sobrinita, está en los brazos de su mamá que es lo más importante y gracias a Dios está bien", concluyó la joven.

mb / ds