9J: Milei se prepara para una vigilia con poco gobernadores, lejos de la postal del año pasado

El presidente Javier Milei estará hoy en Tucumán. Arribará alrededor de las 22 horas a la provincia en la que celebrará una nueva conmemoración del Día de la Independencia. Al igual que el año pasado, hará una vigilia acompañado por el mandatario local, Osvaldo Jaldo.

Justamente la postal con respecto al año pasado será un contraste. En el 2024 había expectativas porque se firmaría el Pacto de Mayo. No solo había representantes de la gran mayoría de las provincias, sino que además había también legisladores y referentes de la oposición como Mauricio Macri. Otros tiempos.

Hoy, la gran mayoría de los mandatarios estarán ausentes. Solo habrá un puñado de gobernadores en la postal que brindará Milei, quien luego de la celebración regresará a Buenos Aires, en donde no habrá un gran desfile militar como el año pasado.

Foto del 2024: Gobernadores y referentes políticos reunidos durante la conmemoración del Día de la Independencia

Jaldo, Raúl Jalil (Catamarca). Otros como el cordobés Martín Llaryora enviará a su vice, Miriam Prunotto, al convite, pero privilegiará estar en su terruño, en donde habrá desfile. A último momento se bajó Gustavo Sáenz (Salta), quien estuvo el lunes con Karina Milei y con Lule Menem.

Tampoco irán ni Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Nacho Torres (Chubut), ni Marcelo Orrego (San Juan), tres habituales aliados de la Casa Rosada. Tampoco estará presente Claudio Vidal (Santa Cruz).

La raquítica postal es consecuencia de las dificultades que el propio Gobierno Nacional sembró con los mandatarios provinciales. La disolución de Vialidad Nacional terminó de potenciar el malestar de los gobernadores, que multiplican quejas por la falta de mantenimiento de las rutas que trasladan la producción.

Además, los gobernadores no ocultan la fatiga por el trato de la Casa Rosada, que les trasladó las obras, pero no terminan de cancelar las deudas con los proveedores. En muchos casos, se acordaron en el formato de cancelación de deudas, pero no satisface a los mandatarios.

La amenaza de los mandatarios no solo se trata de inasistencias al convite de hoy. También asoman una serie de proyectos en el Congreso, que harían tambalear el equilibrio fiscal que tanto pregona el Gobierno. Un nuevo reparto de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), un nuevo reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), además de nuevas fórmulas jubilatorias, moratorias y la declaración de varias emergencias en distintos frentes como la salud.

Tucumán se prepara para recibir a Javier Milei en la vigilia por el Día de la Independencia

En Casa Rosada mantienen bajo perfil por la ausencia de mandatarios. “Tema de ellos”, se limitan a explicar, aunque la postal de la jornada marcará el verdadero clima que, a un año y medio de gestión, el oficialismo y los gobernadores atraviesan.

