A tres meses de su desembarco, Quirno sigue sin equipo propio

A casi tres meses de su llegada al cargo, Pablo Quirno, el ministro de Relaciones Exteriores, tiene un organigrama con ciertas particularidades. El jefe de la Cancillería todavía conserva nombres de la gestión Gerardo Werthein en puestos claves y mantiene casilleros vacíos, sin designaciones previstas en el corto plazo. Aunque con conversaciones abiertas con sectores libertarios para definir su elenco con su sello propio.

El funcionario que reemplazó al empresario en octubre de 2025, de forma imprevista tras el portazo de Werthein, no desembarcó en el Palacio San Martín con personas de su confianza. Pese a los múltiples desafíos en el plano internacional, no tocó a la primera plana que estuvo en funciones con el anterior canciller.

Por eso sobrevivió Fernando Brun, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales desde junio de 2025. Otro que continúa en su puesto es Juan Manuel Navarro, el subsecretario de Política Exterior a partir de marzo de 2025, con un detalle no menor. Fuentes libertarias señalan que Navarro oficia como virtual vicecanciller tras la renuncia de Eduardo Bustamante, en julio del año pasado. La posición de Bustamante nunca fue ocupada, tal como consta en el organigrama del ministerio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior sigue María Cristina Dellepiane, quien tomó ese cargo a partir del 7 de marzo de 2025. En la misma senda aparece Paola Di Chiaro, al mando de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur desde el 28 de diciembre de 2023, ocupando un cargo que ya había desempeñado en la época de Mauricio Macri.

Hay otro casillero que genera interrogantes y está cruzado por múltiples versiones: el de la Secretaría de Culto y Civilización de la Nación. Allí se encontraba Nahuel Sotelo, uno de los principales referentes de Las Fuerzas del Cielo, la tribu libertaria juvenil que coordina el asesor presidencial Santiago Caputo. Pero el dirigente fue candidato a legislador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza el pasado 7 de septiembre, por la tercera sección electoral, y asumió su banca el 10 de diciembre.

En principio, el reemplazo de Sotelo iba a ser el número dos del área, Agustín Caulo. Pero el cambio nunca se concretó. Hay rumores que indican que la modificación no avanzó porque Caulo no es un nombre que cause buenas impresiones en la Iglesia católica. Otras voces indican que en los próximos meses el diputado provincial volvería al cargo ejecutivo para impulsar las consignas de Milei en los foros internacionales. De todo lo que circula, en Balcarce 50 no niegan ni afirman qué es verídico y qué no.

Ante este escenario, ¿Quirno está conforme con el estado de su gabinete? No del todo. Por eso mantuvo conversaciones con referentes de La Púrpura, la agrupación de La Libertad Avanza que nuclea a profesionales de distintos ámbitos como la abogacía y la ingeniería, para diagramar su equipo. La relación entre Quirno y esta organización es óptima y se generó en las salas de reuniones del Palacio de Hacienda, lugar en el que pisan fuerte los militantes libertarios.

Según pudo saber PERFIL, las charlas fueron productivas y podría haber novedades en las próximas semanas, una vez que la agenda del ministro se despeje. El 17 de enero tiene previsto viajar a Paraguay para participar de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Luego, entre el 19 y el 23 de este mes, asistirá junto con Javier Milei al Foro Económico de Davos, que tendrá lugar en Ginebra, Suiza. Para este evento, desde diciembre de 2025, el canciller comenzó a trabajar con Presidencia en el discurso que realizará el jefe de Estado.