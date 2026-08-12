Al mes de renunciar a la intendencia, Ferraresi 'volvió' a Avellaneda con cargo millonario y mira en 2027

En apenas un mes de haber renunciado a la intendencia de Avellaneda, con la intención de proyectar su figura hacia la gobernación bonaerense en 2027, Jorge Ferraresi fue designado por su pareja y sucesora, Magdalena Sierra, al frente de la flamante Jefatura de Asesoramiento Institucional del municipio A través del Decreto N.º DECRE-2026-3439-E-MUNIAVEBA-INT, se formalizó la creación de esa nueva dependencia dentro de la estructura de Avellaneda, en funciones desde el 7 de agosto.

El tema generó una fuerte controversia, debido a la creación de un puesto que dependerá directamente de la intendenta y que tendrá como objetivo asistir a las distintas secretarías en el diseño, coordinación y seguimiento de políticas públicas, pero sobre todo lo que generó las críticas opositras fue la remuneración que recibirá Ferraresi, estimada de entre 12 y 13 millones de pesos mensuales.

A partir del entorno del dirigente peronista defendieron la decisión y remarcaron que dejó de cobrar como intendente para pasar a percibir el salario del nuevo cargo. "Ferraresi siempre sostuvo que iba a continuar presente y activo en la gestión municipal, enfocado también en las recorridas territoriales por la provincia de Buenos Aires", señalaron.

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Kicillof y Ferraresi, juntos en la construcción del espacio bonaerense que busca disputar el futuro político de la provincia

También argumentaron que el exintendente debe percibir un ingreso por la función que cumple y compararon su situación con la de familiares de funcionarios de otros espacios políticos que trabajan ad honorem.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, durante una actividad oficial

Encuesta: Axel Kicillof y Javier Milei fueron medidos en la Provincia de Buenos Aires y hubo un claro ganador

El egreso de Ferraresi de la intendencia había sido interpretado dentro del peronismo bonaerense como un movimiento político para comenzar a construir una candidatura provincial. Además de ser uno de los principales referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera Axel Kicillof, busca posicionarse como uno de los nombres del oficialismo bonaerense para competir por la Gobernación en 2027.

Sin embargo, antes de dejar el cargo, Ferraresi había construido una fuerte estructura política en Avellaneda. Llegó a la intendencia en 2011 y fue reelecto en 2015, 2019 y 2023 con porcentajes superiores al 50% de los votos, consolidándose como uno de los intendentes con mayor permanencia y peso territorial dentro del conurbano sur.

Ahora, con su nuevo rol institucional, mantendrá influencia dentro del municipio mientras avanza con una agenda provincial que incluye recorridas, reuniones políticas y presencia junto a Kicillof.

Jorge Ferraresi junto a su esposa y sucesora en la intendencia de Avellaneda, Magdalena Sierra

Pero, la competencia interna por la sucesión bonaerense comienza a tomar forma y Ferraresi aparece dentro de un grupo de intendentes con aspiraciones, junto a dirigentes como Julio Alak, Gastón Granados y Federico Achával.

Un intendente con buena imagen y una carta para 2027

La construcción política de Ferraresi también se apoya en sus números de imagen pública. Según una encuesta reciente de CB Global Data, el dirigente de Avellaneda integra la lista de los dirigentes mejor posicionados para disputar la sucesión en la provincia de Buenos Aires.

A parecer de mediciones recientes, el dirigente de Avellaneda integra el grupo de intendentes mejor valorados de la provincia. Se ubica dentro del top 10 con una imagen positiva del 55,5% y una negativa del 38,9%.

En ese ranking también aparece Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, otro dirigente que comenzó a ser mencionado dentro de la conversación política bonaerense.

La discusión por la reelección indefinida que atraviesa al peronismo bonaerense

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a respaldar la iniciativa y aseguró que la restricción actual no está contemplada en la Constitución. "Quienes deben elegir a los gobernantes son los ciudadanos", sostuvo, y planteó que la limitación de mandatos es "proscriptiva" desde la mirada del oficialismo provincial.

Se impulsa desde el kicillofismo un proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán, integrante del Movimiento Derecho al Futuro, que busca habilitar nuevamente las reelecciones indefinidas para intendentes y legisladores.

A su vez, la discusión genera tensiones dentro del peronismo.

Carlos Bianco junto a Axel Kicillof

Mientras sectores cercanos a Axel Kicillof acompañan la modificación, el massismo mantiene reparos y reclama que el debate pase por la comisión de Reforma Política de la Legislatura bonaerense.

MV