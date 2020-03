Video | El fallido de De Vido: "El odio va a triunfar siempre sobre el amor"

"El amor vence al odio" es una frase muy utilizada por Cristina Fernández de Kirchner y también dentro de la militancia K. Y esta vez, quien quiso referirse a ella, aunque lo hizo en forma errónea, fue Julio De Vido. "El odio va a triunfar siempre sobre el amor" declaró el exministro de Planificación Federal e Inversión Pública, alterando, por error, el orden de los factores. Al instante se corrigió y aseguró: "El amor va a triunfar siempre sobre el odio".

Video: El acto fallido del exministro de Planificación

El exfuncionario se había presentado en los tribunales de Comodoro Py para firmar su liberación que fue dictaminada por el Tribunal Oral Federal N°1 (TOF1) en el marco de la causa Río Turbio. De Vido permanecía detenido desde el 25 de octubre de 2017.

En una improvisada conferencia de prensa, De Vido se refirió también al Gobierno actual: "Tengo profundas diferencias sobre las políticas que se están llevando adelante, principalmente en el tratamiento de la deuda". Y aclaró: "No soy oficialista".

Por otra parte, cuando le preguntaron si se sintió apoyado por Cristina Kirchner durante su detención, evadió la respuesta: "Me apoyó mi esposa, mis compañeros que vinieron a visitarme, mis compañeros que estuvieron presos conmigo". Ante la repregunta de si cree que lo dejaron solo, contestó: "Algunos mentecatos y temerosos me dejaron solo, pero nunca estuve solo, siempre estuve rodeado de los afectos".

Cuando le preguntaron por la causa de Once, aseguró: "Ya he sido juzgado, he estado 900 días detenido y estamos apelando el fallo vergonzoso del tribunal oral que preside (Pablo) Bertucci, puesto por decreto por (Mauricio) Macri y reconocido por el doctor (Ricardo) Lorenzetti como un tribunal armado para condenarnos".

Cabe recordar que, tras salir en libertad, De Vido había asegurado: "Si hay Justicia, la causa Once se va a caer".

