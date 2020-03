Cristina Kirchner embistió contra Ercolini y la Corte por el Lawfare tras la revelación de un periodista

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó desde su cuenta oficial de Twitter contra el Poder Judicial y el diario La Nación en el marco del "Lawfare", un presunto plan sistemático para perseguir a la oposición y encubrir a Mauricio Macri durante su ejercicio como presidente.

Es que según la presidenta del Senado, la editorial del periodista de La Nación, Carlos Pagni, en donde referenció a detenciones arbitrarias de funcionarios K para evitar una tapa del matutino en donde se apuntaría a los jueces como los responsables de permitir la corrupción del kirchnerismo, fue una "verdad a medias" o una "mentira" que forma parte del Lawfare.

"Un conocido periodista acaba de 'informarnos' (claro que cuatro años después) que en el año 2016 el diario La Nación estuvo a punto de dedicar una tapa de domingo a los jueces de Comodoro Py que no habían 'perseguido' a funcionarios de nuestros gobiernos", expresó en el primer tuit.

Y siguió: "Dijo también que, a partir de ese dato, un juez federal (Julián Ercolini) 'paró la publicación de la tapa' ordenando la detención repentina de un exfuncionario (Ricardo Jaime) -y yo agrego- que, además, había dejado de serlo… ¡en el año 2009! Dicen que una verdad a medias es una mentira y resulta que lo que no contó el conocido periodista es que justamente ese domingo, 3 de abril de 2016, en el que supuestamente iba a aparecer la famosa tapa con los jueces de Comodoro Py era el mismo domingo en que se iba a dar a conocer a nivel mundial el escándalo de los Panamá Papers en el que estaba directamente involucrado el entonces presidente Mauricio Macri. Fue por eso que el juez Ercolini, el día anterior, ordenó la detención del exfuncionario".

Para CFK, la verdad completa es que o metían preso a un exfuncionario o publicaban la tapa con la foto de los jueces. "El objetivo era el mismo: tapar y encubrir a Macri en un escándalo que provocó la renuncia de presidentes, primeros ministros y ministros en todo el mundo".

"Como dicha detención no fue suficiente para tapar la magnitud del escándalo que se desató con los Panamá Papers, por estar involucrado nada menos que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, a los dos días de ese domingo se ordenó otra prisión preventiva. La de un empresario (Lázaro Báez) detenido en el aeropuerto de San Fernando cuando llegaba de Río Gallegos para asistir precisamente a una indagatoria en Comodoro Py, con la ridícula excusa que el avión ¡que ya había aterrizado!... 'no tenía plan de vuelo'".

La expresidenta se refirió así a los funcionarios del kirchnerismo detenidos cuya condición generó un debate en el propio espacio por si se trataban o no de "presos políticos". La línea de Alberto Fernández y su jefe de Gabinete Santiago Cafiero fue que se trata de "detenciones arbitrarias" pero que no son perseguidos políticos. Allegados a Cristina como el extitular de la AFI Oscar Parrilli opinan lo contrario aunque decidieron dejar de lado la discusión y resaltar las coincidencias sobre una presunta arbitrariedad por las prisiones preventivas y detenciones sin condena firme. En este caso, CFK no hizo uso de la palabra presos políticos.

"He sostenido y sostengo que en la Argentina y en la región se instaló el Lawfare: un plan sistemático que requiere la articulación de medios de comunicación, sectores del poder judicial y agencias y organismos del Estado para atacar y destruir a opositores políticos. Finalmente es La Nación, a través de uno de sus principales columnistas, el que describe a medias y a conveniencia algunos de los escandalosos mecanismos del Lawfare sin que hasta el momento en la Corte Suprema, responsable última del Poder Judicial, se les mueva un pelo", señaló en su hilo de tuits.

Y concluyó: "Ahora, que las cosas empiezan a quedar al descubierto y que se desnudan los mecanismos de la persecución de opositores y del encubrimiento de la corrupción macrista, es más fácil entender la necesidad de volver a poner a la Justicia en la senda que la República le impone".

