Aislamiento hasta el 10 de mayo con "segmentación geográfica"

por Gabriel Ziblat

Alberto Fernández cumplió con lo que se preveía y anunció que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se prorrogará, por lo menos en esta etapa, hasta el 10 de mayo. Además, ratificó el esquema de “segmentación geográfica” que ya se puso en marcha esta semana: los gobernadores ganan poder para proponer flexibilizaciones a la cuarentena en sus distritos. De esta manera, la mayoría de los argentinos se prepara para cumplir, como mínimo, siete semanas de aislamiento para combatir la pandemia de coronavirus.

El principal cambio, sin embargo, es que se habiltará, en todo el país, la posibilidad de salir una hora por día para “esparcimiento”. El límite son 500 metros del domicilio. Fue algo que Fernández habló con la mesa de expertos el jueves y había despertado mucha expectativa (ver aparte).

Minutos después de que Salud confirmara 173 nuevos casos, sumando ya 3.780, y 9 muertos en un día (185 en total) el Presidente salió a dar su discurso. Lo acompañaban Santiago Cafiero, Eduardo De Pedro, Ginés González García y Carla Vizzotti. Como dos semanas atrás, volvió a elegir hacer la presentación con filminas en donde mostraba la evolución del virus en el país. Apeló a la tasa de contagio por departamento y al tiempo de duplicación de los infectados. También mostró qué se hizo para fortalecer el sistema sanitario. “Hemos cumplido objetivos, pero no quiere decir que lo solucionamos”, arrancó.

En esta oportunidad, el Presidente hizo hincapié en la situación económica, que después de más de un mes de cuarentena viene generando un daño profundo: “La pandemia también genera conflictos económicos, y somos muy conscientes de eso. El día después, cuando esto termine, queremos que la economía vuelva a recuperar su actividad lo más rápido que se pueda”.

De esta manera, Fernández puso en marcha la etapa de “segmentación geográfica”, como el mismo la presentó. Y ya anticipó que por lo menos habrá dos etapas más: “reapertura progresiva” y “nueva normalidad”.

Esta etapa va a permitir que la mitad de la población se empiece a movilizar. En los aglomerados urbanos de más de 500 mil habitantes, sin embargo, siguen las restricciones tal como están. En los de menos de 500 mil habitantes se podrá ir habilitando actividades siempre y cuando la tasa de duplicación de casos no sea menor a 15 días, el sistema de salud pueda atender la potencial demanda, haya una evaluación de la situación de vulnerabilidad, que el porcentaje de población habilitada no supere el 50% y que no haya transmisión comunitaria.

La idea es que son los gobernadores los que ahora seguirán proponiendo actividades que consideran que se pueden ir levantando en sus distritos. Jefatura de Gabinete, previa evaluación del equipo del Ministerio de Salud, será la encargada de analizar cada uno de esos pedidos y habilitarlos. Además, en cada provincia el esquema también puede ser focalizado y permitir un relajamiento de la cuarentena solo en algunos municipios. En todos los casos, se deberá cumplir con un estricto protocolo sanitario y se podrá dar marcha atrás con la medida si se detecta un brote de casos de coronavirus.

Esta semana, por ejemplo, Santiago Cafiero le dio luz verde a la construcción privada en nueve provincias y a las profesiones liberales en seis.

La lógica detrás de la decisión es que después de cinco semanas de aislamiento, con el fuerte impacto que está teniendo la medida en materia económica, se torna necesario que determinadas zonas empiezan a retomar un ritmo cada vez más habitual. Sobre todo aquellas donde no hay casos confirmados de coronavirus o donde en las últimas semanas se mostró controlada la situación.

Así, en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano, y otros grandes centros urbanos del país, el aislamiento seguirá con pocas modificaciones.

No obstante, el de la curva es un tema que tanto en la Ciudad como en la Provincia vienen mirando con especial atención: ya hay funcionarios que creen que debería aumentar a mayor ritmo la cantidad de contagiados, sin que se sature el sistema sanitario (ahí la dificultad), para evitar que la cuarentena se prolongue demasiado en el tiempo. “Debemos ser cuidadosos para no aumentar el riesgo más de lo debido”, resumió Alberto Fernández.

