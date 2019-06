Alberto Asseff: "José Luis Espert trabaja sobre los desencantados de Macri"

Alberto Asseff, líder del partido UNIR, se refirió este miércoles 26 de junio a su alejamiento del Frente Despertar que integraba junto a la Ucedé y que postula a José Luis Espert para la Presidencia. El economista liberal "ha cometido varios errores con nosotros, empezando con el destrato que tuvo con nuestro partido, al que consideró un partido alquilado", expresó el dirigente.

"Yo desmiento esto categóricamente, porque hago política de verdad, y eso no es alquilar, es influir, orientar, proponer y dirigir", manifestó Asseff en declaraciones al canal LN+, y agregó que "coincide" con las ideas económicas de Espert, pero que dentro de su espacio había una "creciente funcionalización prokirchnerismo".

"Cuando nosotros nos acercamos a Espert lo hicimos pensando que él podía ser uno de los instrumentos para buscar una nueva síntesis en la Argentina. Todos los momentos históricos memorables de la Argentina fueron síntesis. La síntesis que veíamos era la posibilidad de que se ensamblen ideas liberales que la Argentina necesita poner en practica. La argentina necesita libertad económica", sostuvo.

En este marco, el dirigente recalcó que "el problema" que se encontraron fue que "dentro del partido de Espert había una creciente funcionalización prokirchnerismo y anti Macri" y que "es notable cómo estos días Espert ha tratado de morigerar esa equiparación entre el macrismo y el kirchnerismo, no son equiparables de ninguna manera".

"Espert es objetivamente funcional al kirchnerismo porque trabaja sobre los desencantados de Macri, que son gente buena que quiere que el país cambie", recalcó, y sostuvo que "apenas vea esa gente que Macri tiene la posibilidad de destrabar su Gobierno, que en su segundo mandato podrá hacer las reformas, esa gente vuelve a creer".

Por otro lado, el presidente de UNIR aseguró que "no es nuevo" al acercamiento de su espacio al macrismo. "Nosotros fuimos los primeros aliados de Macri en la ciudad en 2003. Yo como diputado nacional propuse que había que votar en la segunda vuelta a Macri cuando todos mis compañeros estaban diciendo que había que votarlo a Scioli. Siempre tuvimos conversaciones con el macrismo y siempre vi con simpatía la personalidad del presidente. Sus buenas intenciones son subrayables", expresó.

Asseff fue noticia la semana pasada al anunciar que abandonaba el Frente Despertar de Espert, que integraba con su partido UNIR, y se sumaba al oficialismo tras un ofrecimiento de Miguel Ángel Pichetto. En una tensa entrevista con Luis Novaresio hace días, el presidente del partido UNIR sostuvo además que que el dueño del canal América, Daniel Vila, "sostenía" la candidatura de Espert.

"No puede ser candidato porque su entorno le era funcional al kirchnerismo, tenía acuerdos en el tema de fiscalización. Además Daniel Vila es sostén de la candidatura de Espert, quién es empresario, dueño de América", disparó. “Mi partido decidió apoyar Espert, luego nos encontramos que no pudo construir un armazón electoral, no supo explicar cómo podía hacer reformas y entendió que su socio era un producto que obtuvo de una góndola, y yo eso no lo puedo tolerar porque a nuestro partido UNIR no lo compra nadie", concluyó.

AB/FF