Alberto F define los cambios de gabinete en dos tiempos

Solo le avisó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El resto de los funcionarios se enteraron por televisión de que quienes habían aceptado ir en una lista debían dejar sus cargos. Muchos creyeron que con el pedido de licencia alcanzaba pero el Presidente fue mucho más allá. Ahora Alberto Fernández deberá definir los reemplazos de dos ministros y varios dirigentes, pero estirará para después de las elecciones el recambio profundo que pretende hacer para darle oxigenación a la gestión.

Los tiempos para Daniel Arroyo se adelantaron y mucho más para Agustín Rossi. El ministro de Desarrollo Social se enteró días atrás de que debía dejarle el lugar al intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta. El funcionario consiguió el puesto número 12 de la lista de diputados del Frente de Todos a pesar de que le habían prometido estar entre los primeros cinco. “Mi relación con el Presiente es excelente. Voy a ser su voz en el Parlamento”, dijo Arroyo después de que Cafiero y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, defendieran su nombre para finalmente ocupar un lugar en la boleta.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dejará el cargo con cierta tristeza. Jugó el rol que le pidió Fernández, presentó una lista en Santa Fe pero después no se quiso bajar. Su candidatura le costó el cargo. Al contrario de Arroyo, ya avisó que defenderá a Cristina Kirchner, sobre todo en Santa Fe, en donde el gobernador aliado, Omar Perotti, se mostró alejado de la vicepresidenta.

El Presidente aún no tiene reemplazo para este lugar. La postulación de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en lugar de Rossi es una de las evaluaciones que hace por su paso anterior por esta cartera. Pero Fernández no quiere abrir la discusión por otro ministerio caliente como el de Seguridad (allí algunos ya postulan al “sheriff” Alejandro Granados). Fueron muchas las veces que el primer mandatario sostuvo a la ministra en su pelea con su par bonaerense, Sergio Berni. Incluso, llegó a pedirle al gobernador Axel Kicillof que el funcionario de la provincia de Buenos Aires no esté en algunos actos en los que la protagonista era Frederic.

¿A qué sector del Frente de Todos le corresponde el lugar que deja Rossi? Sin dudas se trata de un dirigente kirchnerista pero el espacio se lo ofreció Fernández. Después de recibir este ofrecimiento, el todavía ministro lo habló con la vicepresidenta, quien le dio la bendición final. En la intimidad presidencial aseguran que le corresponde al Presidente, aunque no se animan a confirmar que termine siendo así. El Ministerio de Justicia, Hábitat y la Anses también respondían a Fernández pero los recambios beneficiaron al kirchnerismo.

“Siempre acusan a La Cámpora de estar detrás de todo. Nada que ver, no nos interesa ninguno de estos lugares”, dice a PERFIL un importante dirigente de la agrupación que lidera Máximo Kirchner sobre la disputa que se abre para ocupar los ministerios de Defensa y Seguridad, en caso de que Frederic cambie de cartera.

Alberto Fernández definirá los movimientos durante este fin de semana que deberá pasar aislado en la Quinta de Olivos por su viaje a Perú. Aunque otras veces compartió el confinamiento con funcionarios, esta vez hará el aislamiento solo con su pareja, Fabiola Yañez.

“Todos los que son candidatos deben dejar sus cargos. Es una regla ética que quiero preservar”, dijo el Presidente en declaraciones a C5N. Solo Cafiero sabía de esta decisión que repercutió de manera inmediata en otros funcionarios. Además de Arroyo y Rossi, tuvieron que renunciar Victoria Tolosa Paz (Consejo Nacional de Política Social); Martín Gill (secretario de Obras Públicas que había pedido licencia); Enrique Cresto (Ente Nacional de Obras Hídricas); Daniel Menéndez (subsecretario de Políticas de Integración) y Marcela Passo (secretaria de Articulación Interjurisdiccional).

En estas horas se tienen que resolver otras candidaturas como la de Matías Tombolini y Claudio Lozano, quienes ocupan un cargo en el Banco Nación pero su lugar en las listas los dejaría afuera del Congreso. “La orden fue para ministros y secretarios”, dicen desde el massismo, que ya hizo renunciar a Passo. También se abrió una discusión sobre las postulaciones en rangos menores, como la de los concejales. ¿Debe renunciar el secretario del Interior, José Lepere, por su candidatura a concejal en Almirante Brown? Unos dicen que no pero cerca del Presidente aseguran que la orden es para todos.