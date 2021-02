Alberto F echó a Ginés por el Vacunavip y lo reemplazará Carla Vizzotti

Once meses después deldecreto presidencial que estableció la cuarentena obligatoria, GinésGonzález García fue despedido de su cargo. Fueron muchos lostironeos y rumores de renuncia pero en la Casa Rosada aseguraban queel ministro recién tendría una “salida elegante” cuando pudieracelebrar un “exitoso plan de vacunación”. Nada de eso sucedió y lo que provocó su salida, en cambio, fue un “plan de vacunación vip”.

Fueron muchos losfuncionarios cercanos al Presidente que le recomendaron correrlo delcargo cada vez que el ministro abría una nueva polémica pero era elpropio Alberto Fernández el que decidía sostenerlo. “Alberto no entiende que el único al que votaron es él y el resto está a tiro de decreto”, solían repetir los principales aliados del Frente deTodos que veían cómo los “funcionarios que no funcionan”, comolos bautizó Cristina Kirchner, continuaban en sus cargos.

Pero esta vez, el Presidente tardó pocas horas en reaccionar. El jueves le pidió explicaciones sobre el “vacunatorio” que el ministro había montado en el ministerio de Salud y el viernes, después de las declaraciones de Horacio Verbitsky y de conocer la lista completa de vacunados, decidió que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le pida la renuncia.

“Quiero contarles algo sobre la vacuna”, dijo el periodista oficialista y titular del CELS al aire en El Destape Radio. “Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes quefuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, siguió Verbitsky. Y detalló: “El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”.

Verbitsky revelaba así el armado de un “vacunatorio vip”. No solo él consiguió la primera dosis de la Sputnik de esa manera. También lo hicieron el diputado Eduardo Valdés y el senador Jorge Taiana. Ambos fueron invitados a inocularse por el viaje que iban a compartir con el Presidente a México. Tras el escándalo, los legisladores fueron bajados de la comitiva presidencial.

¿Hay más beneficiarios de este plan VIP? En horas en donde se especulaban con distintos nombres y largas listas, en la Casa Rosada aseguraban que la lista solo era de diez personas y que se trataba de “todos amigos de Ginés”, mientras repetían que no había otros funcionarios. Esa nómina la integra también el empresario marplatense Florencio Aldrey Iglesias y tres de sus familiares.

El ex funcionario

convocó a dirigentes

para que se vacunen

en el ministerio de Salud

En su carta de renuncia, el ministro aseguró que se trató de una “confusión involuntaria de mi secretaría privada en la citación a las personas vacunadas en este Ministerio. Ocurrió estando yo en la provincia de Entre Ríos. Asumo de todas formas la responsabilidad por la equivocación”.

Aunque no fue al “vacunatorio vip” montado en la cartera de Salud, en Balcarce 50 comenzaron a circular otros nombres de privilegiados como el del sindicalista Hugo Moyano y su familia. El titular de Camioneros habría recibido la dosis en uno de los sanatorios de su gremio. En la Rosada no daban detalles de si se trataba de una clínica de Capital o de la provincia de Buenos Aires, en donde la vacunación a mayores de 70 años ya se inició. Pero Moyano debería haber accedido con turno y a través de la distribución que hace gobierno de bonaerense y no el ministerio de Salud de la Nación.

Con retrasos y promesas de fechas incumplidas, aún el Gobierno esperaba poder mostrar en los próximos meses un plan de vacunación exitoso. A cargo de las provincias y los municipios, hasta ahora había esquivado las distintas polémicas y denuncias por la inoculación a ciudadanos que no eran parte de los grupos de riesgo ni servicio esencial.

Incluso, el propio ministro dijo días atrás en declaraciones a radio La Red que no le gustaba ver las imágenes de vacunados a los que no les correspondía la dosis en esta etapa. Mientras decía esto, armaba supropio vacunatorio para dirigentes de su confianza.

“Sepa que a partir de ahora seguirá encontrándome en el mismo camino, mirando hacia el futuro y procurando la unidad de las argentinas y los argentinos para construir un país más libre, justo y soberano”, fue la frase final de la renuncia escrita de Ginés. Hoy por la tarde asumirá en su lugar Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud.

Ginés acusó a la

secretaría privada

de la convocatoria

mietras él estaba en

Entre Ríos

Repudio opositor y pedidos de transparencia

Desde la oposición salieron rápidamente a repudiar el caso de vacunados VIP, haciendo hincapié en la falta de transparencia en el operativo. “Hace meses que venimos diciendo que lo de Ginés González García no daba para más. El Presidente abrió los ojos al fin”, expresó el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri. “Se ríen en la cara de los más vulnerables”, dijo el líder de la bancada PRO, Cristian Ritondo. Y agregó: “Mientras miles de abuelos esperan con ansias su vacuna, después de un año de aislamiento, el gobierno las reparte con absoluta impunidad entre sus militantes”.

Por su parte, Patricia Bullrich le apuntó directamente a Alberto Fernández, al preguntar si desconocía las movidas realizadas en los operativos. “Queremos conocer la lista de vacunados y el protocolo de prioridades”, aseveró. Desde la Coalición Cívica definieron el caso como “es un escándalo ético y moral” y como un “destrato para con la ciudadanía, que es espectadora de estas transacciones de favores con los medicamentos que pagamos todos los argentinos”.