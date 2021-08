Alberto F lamentó la celebración y busca dejar atrás la polémica

La publicación de una imagen de la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, obligó al Presidente a admitir que ese evento no debió haber ocurrido y a prometer que no volverá a ocurrir. Con un pedido de disculpas, Alberto Fernández buscará cerrar la discusión por parte del oficialismo aunque sabe que el haber incumplido con la cuarentena tendrá un eje judicial y de campaña que la oposición utilizará en plena contienda electoral.

“Yo les voy a pedir un permiso: que me dejen reflexionar con ustedes algunas cosas que honestamente tengo la necesidad de decir”, fueron las primeras palabras de Alberto Fernández con las que anticipó que hablaría de la foto que protagonizó junto a Yañez y nueve personas más en medio del festejo de cumpleaños de la primera dama.

Fernández habló por teléfono con Santiago Cafiero, a última hora del jueves. Acordaron admitir el error y que fuera el jefe de Gabinete quien marcara la línea argumental que después repetirían otros ministros y más adelante los candidatos del oficialismo. Se dividieron los roles: el Presidente iba a admitir el error sin mirar a la oposición ni culpar a nadie mientras que los funcionarios y postulantes le responderían a Juntos por el Cambio, que pidió un juicio político.

“Damos por cerrado el tema, que siga en el barro de la política”, dijo uno de los funcionarios a PERFIL antes de emprender el vuelo de regreso desde Olavarría. En el avión oficial viajaron el Presidente; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros. Aseguran que durante el vuelo nadie habló de la foto que generó una de las crisis políticas más importantes del gobierno de Fernández. El clima y el frío que iban a pasar en Olavarría fue la excusa para no tocar el tema.

“No se justificó. No culpó a nadie. No se hizo el distraído. Puso la cara. Es lo que había que hacer”, dijeron después del discurso del Presidente desde su entorno.

“El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con sus amigos y un brindis que no debió haberse hecho. No debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento. Mirado en retrospectiva, debería haber tenido más cuidados, que evidentemente no tuve”, fue la frase con la que Fernández decidió lamentar lo hecho. ¿Culpó a Fabiola? asguran que solo dijo lo que sucedió. Esta vez, los asesores, como Alejandro Grimson, no participaron del armado del discurso.

Minutos antes había dicho que “no era careta”. “Es lo mismo que nos dijo a nosotros cuando hoy nos avisó que iba a hablar. Dijo que no iba a hacerse el boludo”, describió de manera más cruda un funcionario.

“Alberto sabe que la causa judicial la van a seguir porque siempre lo hicieron pero es una causa más que no va a llegar a nada y no llegan a nada porque son vacías”, explicó este dirigente sobre cómo continuará la discusión con la oposición.

El Presidente también quiere dejar en claro que “no hubo filtración”. Por eso en su discurso detalló que “alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban e hicimos público ese pedido. No ocultamos nada porque, gracias a Dios, nada debo ocultar de mi vida personal, absolutamente nada. Y entonces así se conoció el listado de gente que ingresó, y todo lo demás ya lo conocen”.

Los registros fueron entregados de manera oficial ¿Y la foto? La imagen fue sacada por un empleado con uno de los celulares de los nueve invitados. Desde Presidencia saben que fue uno de ellos quien la distribuyó pero tratan de no generar polémica. “Imaginate que es toda gente que no es de la política, van a una cena con el Presidente y se sacan una foto. A la hora es obvio que todos la quieren tener y la tienen”, dicen. Uno de ellos decidió darle difusión.

Fernández continuará con la agenda pautada. Hoy llegará a Iguazú y desde las Cataratas, habilitará la apertura de la temporada turística y hará el lanzamiento del programa Previaje 2022. Estará acompañado por el ministro de Turismo, Matías Lammens, y el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. El lunes volverá a mostrarse en público con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien reapareció esta semana en Lomas de Zamora. Esta vez, juntos, se mostrarán en La Matanza.

El pedido de “disculpas”

El textual del Presidente de ayer: “...Y en ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con sus amigos y un brindis que no debió haberse hecho. No debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento. Mirado en retrospectiva, debería haber tenido más cuidados, que evidentemente no tuve.

”Hoy Santiago Cafiero contó esto que pasó, que todos lo supieron porque no ocultamos nada, y que está en los registros. Pero que lastima a mucha gente que entró por distintos motivos y de repente se ve en los diarios.

”Los que hacemos política hay un momento en que el cuero se nos curte, pero vivimos con gente que padece y sufre mucho todo esto. Desde esa condición humana lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir.

”No saben lo bien que hace recibir la comprensión de los hombres y mujeres. De corazón, gracias”.