Elisa Carrió: "No puedo culpar a Fabiola porque las entradas a Olivos las autoriza el Presidente"

La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, habló este viernes (13 de agosto) sobre la polémica desatada por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez celebrada en la Quinta Presidencial de Olivos en pleno confinamiento obligatorio, advirtiendo que es imposible culpar a la primera dama porque los ingresos a la residencia deben ser autorizados por el presidente.

"No puedo culpar al Fabiola porque las entradas a Olivos los autoriza el Presidente no es una casa privada, es una casa publica", dijo Carrió en declaraciones a TN. "Yo no voy a responsabilizar a Fabiola Yañez que yo no sé quién es, y ni el Presidente debe saber quien es Fabiola Yañez a quien ahora la pusieron en una causa penal".

De inmediato agregó: "Hay carablandas y caraduras y me parece que el señor Presidente es un caradura". "Yo no sé ni quién es Fabiola Yáñez, la responsabilidad no es de esa chica, que la pusieron ahí de primera dama, no tiene la responsabilidad de lo que pasa en Olivos. La vida del Presidente es pública hasta dentro de Olivos", insistió en declaraciones al canal TN.



Alberto Fernández, tras la polémica foto de Olivos: "Lo lamento, no va a volver a ocurrir"

"No la voy a culpar en nombre de los derechos de la mujer. Yo me hago cargo de Cambiemos, pero ellos se tienen que hacer cargo de los muertos", dijo Carrió. "Esta es la Argentina de la corrupción y del privilegio. No voy hacer un juicio político en campaña. Siempre denuncie pero nunca en campaña", aclaró la socia de Juntos por el Cambio.

Según una foto que se filtró y registros públicos que circularon en los medios de prensa, la noche del 14 de julio ingresaron a la Quinta de Olivos Sofía Pacchi, Emmanuel López, Fernando Consagra, Rocío y Florencia Fernández, Santiago Basavilbaso, Stefania Domínguez, Federico Abraham y Carolina Marafioti. Todos ellos, algunos asesores de la primera dama, amigos de ella y otros colaboradores, ingresaron entre las 21:30 y las 22:00 y se retiraron a la 1:45 del día siguiente, tal cual se consignó en los registros.

ds