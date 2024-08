Alberto F pidió que la causa pase a San Isidro y se podría demorar la declaración de Yañez

El expresidente Alberto Fernández busca que la investigación en su contra pase a la Justicia Federal de San Isidro. Su abogada Silvina Carreira, presentó un escrito en las últimas horas ante el magistrado federal Julián Ercolini, reclamando la competencia jurisdiccional de la causa por la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente por violencia de género.

Estos tribunales están a cargo de Sandra Arroyo Salgado y el otro de Lino Mirabelli. Éste último, ya intervino en una causa que involucró a Fabiola y a Alberto, se trata del expediente por la llamada “fiesta de Olivos” que recientemente cumplió tres años.

El magistrado homologó el resarcimiento económico impulsado por el abogado de la pareja presidencial Juan Pablo Fioribello donde se abonaron 3 millones de pesos en dos transferencias de $ 1,6 y $ 1,4 respectivamente dirigidas a una cuenta del Instituto Malbrán. El acuerdo se enmarca en un convenio de reparación integral previsto en el Código Procesal Penal. Ni Fabiola ni Alberto fueron sobreseídos puesto que la Corte Suprema debe expedirse sobre un recurso de queja de los familiares de Solange Musse, quienes aspiran ser querellantes en la causa.

Más allá que el pedido de la defensa de Fernández da a entender, que los hechos de agresión ocurrieron en la quinta Presidencial de Olivos, será el juez Ercolini quien determine si la causa debe continuar su curso en la Justicia Federal de San Isidro, para ello tendría que ser instado por el fiscal Ramiro González quien aguarda por el llamado de Mariana Gallego, abogada de Fabiola que se encuentra en España ultimando los detalles para su declaración.

Este sábado por la noche, Yañez rompió el silencio en una entrevista con Infobae donde no dio detalles de los golpes que recibió por haber una causa en curso, pero dio a entender que el maltrato físico comenzó durante la presidencia de Fernández por lo que la causa podría quedar allí. Detalló, además, que en el último año debió mudarse a la casa de huéspedes.

Además, la exprimera dama, dio detalles sobre lo que vivió por aquellos días en la quinta presidencial. Según su relato, hubo distintas personas que no sólo sabían lo que ella estaba viviendo, sino que también ayudaron a hacerla vivir un calvario. “Había gente que lo sabía porque hubo alguien que se los dijo. Las personas más allegadas a él, sí lo sabían. Sí lo sabían y no hicieron nada”, relató Yañez. En la entrevista sólo mencionó a la secretaria, María Cantero, con quien intercambió los mensajes que dieron inicio a la causa judicial. “Me amenazaron con decir que estaba enferma y que una persona iba a ayudar a que eso fuera verosímil. No voy a decir más nada acerca del tema porque no lo puedo decir”, agregó.

También formará parte del expediente cómo la exprimera dama pidió ayuda y hasta que se abra otra investigación contra otros funcionarios. “Fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban”, detalló. Y agregó: “Mostré y pedí ayuda. La persona las vio (las imágenes) y ahora me envió un mensaje diciendo: ‘Vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio’. Si yo iba al ministerio, salía en los diarios”.

Cómo sigue. El informe de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas a cargo de Malena Derdoy da cuenta de un estado de “fragilidad emocional” de la exprimera dama que probablemente le imposibilite declarar ante la Justicia. El texto de media página da cuenta del agobio que vive Yañez manifestado en una entrevista vía videoconferencia que no duró mucho.

La conclusión que la Dovic da a entender es que Yañez por ahora, no podría estar en condiciones de declarar. Esto claramente dilatará su testimonio ante el fiscal Gonzalez, quien espera escuchar de boca de la propia Fabiola si estas actitudes violentas por parte del primer mandatario ocurrieron a lo largo de sus cuatro años de gobierno o si la fiesta de Olivos fue el disparador para las agresiones y lo más importante, si fue golpeada mientras gestaba al hijo de ambos. Por ahora Fabiola es víctima y por ende parte, pero también puede pedir ser querellante.