Alberto F y CFK, estrategias distintas contra la Justicia

El encendido discurso de Alberto Fernández contra la Justicia nunca terminará de conformar a una Cristina Kirchner que buscó incansablemente no solo mensajes presidenciales fuertes, sino también decisiones que incluso van más allá del pedido juicio político a la Corte Suprema como la conformación de un nuevo Consejo de la Magistratura por decreto. Mientras estas diferencias seguirán existiendo, cada uno por su lado y con distintas estrategias, seguirán apuntando contra este poder del Estado.

Había pasado casi una hora y media de discurso cuando el Presidente levantó el tono al apuntar a la Corte y a la Ciudad por los recursos coparticipables. Más adelante habló de la causa de Lago Escondido al detallar la connivencia entre magistrados, funcionarios porteños y empresarios. Fue más allá y señaló con el dedo al titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti y su vice, Carlos Rosenkrantz. Cristina apenas hacía algunas muecas. El pedido de juicio político no alcanzó.

“Mi aspiración no es ser reelecto, es que el Frente de Todos gane”, dijo el Presidente

Semanas atrás, un delegado de la vicepresidenta llegó a la Casa Rosada a exigir que el jefe de Estado avanzara con un Decreto de Necesidad y Urgencia para definir una nueva integración del Consejo de la Magistratura. “Es extraño, debilitaron al Presidente durante tres años y vienen a pedir que tome una medida que necesita de un fuerte poder político”, dice uno de los funcionarios más cercanos al jefe de Estado que evaluó la medida con él. “Esta decisión podía darle letra a la oposición para llevarlo a juicio político”, explica. Y va más allá: “El kirchnerismo que pedía el decreto ¿le iba a garantizar que uno de ellos no se ausente de la comisión de juicio político y le permita a Juntos por el Cambio avanzar contra el Presidente? Íbamos a entrar en la paradoja de rezarle a quienes nos piden medidas polémicas que no nos jueguen en contra después”. Ya se perdió toda confianza.

Suma fija, suspensión de las PASO y Consejo de la Magistratura por DNU. Se trata de tres deseos del kirchnerismo que Alberto Fernández no cumplió. El otro que ahora frena es el de anticipar si juega o no por la reelección. El Presidente no va a dejar que el kirchnerismo tenga en su mano la única lapicera con la que se complete las listas. “Mi aspiración no es ser reelecto, es que el Frente de Todos gane”, dijo anoche en C5N.

Mientras tanto, seguirá criticando a la justicia por la “intromisión” sobre el Poder Ejecutivo. Además, hablará de la inocencia de Cristina Kirchner. Esto también molesta al kirchnerismo que quiere que hable de proscripción.

La vicepresidenta también saldrá a jugar fuerte. El 10 de marzo reaparecerá en Viedma con un fuerte discurso contra la justicia. Eligió hablar un día después de que se conozcan los fundamentos de la condena en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos. Insistirá con la proscripción que se busca ejercer desde los tribunales y, con un protagonismo absoluto, dejará aún más dudas sobre una posible candidatura. Al otro día, desde Avellaneda se lanzará la consigna “Luche y Vuelve”. El kirchnerismo no tiene otro plan ni otro candidato que mida.