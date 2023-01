Con críticas a Macri, el Presidente entregó viviendas en Nueva Pompeya y Parque Patricios

En un acto realizado este viernes en la ciudad de Buenos Aires, para entregar viviendas construidas con fondos nacionales, el presidente Alberto Fernández señaló que su gestión "estará entregando en marzo la casa número 100 mil", y en un breve discurso apuntó contra el expresidente Mauricio Macri, señalando que "cuando lo escucho decir a Macri que mi palabra no vale, me duele, porque yo cumplí, el que dejó gente hambrienta se llama Macri.

Sin invitaciones al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, Fernández habló 20 minutos y señaló que "los peronistas sabemos que mejor que decir es trabajar", y agregó que en su gobierno "la libertad es absoluta". Además, Fernández destacó que en su gobierno "empezamos a recuperar el salario que se cayó en el gobierno de Macri, más del 20 por ciento".

También apuntó a Macri cuando se refirió a las críticas que este lanzó a la política de DD.HH, y afirmó que "yo nunca me animaría a decir que los derechos humanos son un curro en un país que ha tenido 30 mil desaparecidos".

"Para nosotros son ustedes los únicos que nos preocupan. Tengo la tranquilidad de que en mi gobierno nunca usamos la Justicia para perseguir a nadie", agregó el Presidente.

"Cuando lo escucho decir a Macri que mi palabra pierde valor, a mí me duele. La verdad es que aquello a lo que me comprometí a hacer lo cumplí. El que dijo que iba a ser pobreza cero y dejó el país con mayor desempleo y con un montón de gente hambrienta se llamó Macri", apuntó Fernández.

Al entregar 178 viviendas ubicadas en el Desarrollo Urbanístico Estación Sáenz, en el barrio porteño de Pompeya, el jefe de Estado recordó: "Yo no les prometí la revolución de la alegría. El que les prometió la revolución de la alegría cerró 23 mil Pymes".

"Yo no miento, yo hago, porque los peronistas sabemos que mejor que decir es hacer. Y mejor que prometer es realizar, Macri", disparó Fernández en un encendido discurso con tono electoral.

En ese sentido, el jefe de Estado subrayó: "Yo le asigno mucho valor a la palabra. Me debo haber equivocado muchas veces, pero siempre me equivoqué honestamente. No tengo ningún familiar mío que se enriqueció porque yo sea Presidente".

Tras hacer una férrea defensa de su gestión y diferenciarse de lo que fue el gobierno de Cambiemos, Fernández expresó: "De lo que me he ocupado yo es de que nadie esté pasando en el presente hambre en la Argentina y los más necesitados siguen recibiendo el auxilio del Estado".

"Pese a todos los que protestan por los planes sociales, yo voy a mantener todos los planes sociales mientras un argentino los necesite. Yo no mentí, yo dije que iba a hacer eso, fue el compromiso que asumí", manifestó.

En otro tramo de su discurso, Fernández hizo alusión a la disputa entre Nación y Ciudad por la coparticipación federal: "La semana que viene estaremos entregando la casa 80 mil, pero además hay 150 mil casas que se están construyendo a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina ¿Con qué se construye eso? Con la parte de coparticipación que tiene el Estado nacional. También estas casas que ustedes tienen".

