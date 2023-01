Sin diálogo, Alberto Fernández y Cristina Kirchner acordaron el temario de las extraordinarias mediante intermediarios

Tras varios días de intensas especulaciones, el Gobierno nacional convocará a sesiones extraordinarias del Congreso el 23 de enero para tratar un temario que incluirá la solicitud de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia que impulsa el oficialismo. Entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, con intermediarios, lograron definir un temario con 27 proyectos.

"El Poder Ejecutivo está convocando a sesiones extraordinarias del Congreso, esta noche va a ser publicada la convocatoria en el Boletín Oficial. El periodo de extraordinarias se va a extender desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero", anunció ayer jueves la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

Lo que no se supo es que para lograr este acuerdo que se vio publicado en el BO hubo negociaciones de varios días, pero no hubo un diálogo directo entre el máximo mandatario y su vice. Juan Manuel Olmos, actual vicejefe de Gabinete, representó los intereses del Presidente, mientras que Cecilia Moreau, presidenta de la cámara baja, hizo lo propio por la vicepresidenta, que actualmente pasa sus días en El Calafate.

El oficialismo presentó el pedido de juicio político a la Corte Suprema: cita a los jueces y a 44 testigos

Ese consenso incluyó la participación activa de Sergio Massa, quien, por ejemplo, sumó a sus diputados para apoyar el pedido de juicio político a los miembros del máximo tribunal de Justicia.

Otro de los puntos de consenso fue la necesidad de reformar el Consejo de la Magistratura y nombrar un Procurador General de la Nación, donde se propone a Daniel Rafecas.

Además, deberán actualizar la Ley del Presupuesto teniendo en cuenta la victoria de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación.

Los proyectos de Massa

El ministro de Economía logró “colar” para este período de extraordinarias su pretensión de reformar el funcionamiento del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y también un paquete de medidas en las que insiste desde que suscribió un acuerdo de intercambio fiscal con autoridades del gobierno de Estados Unidos, el FATCA.

Juicio político a la Corte, Nuevo Procurador y Blanqueo: los 27 proyectos a tratar en sesiones extraordinarias

Allí entran el blanqueo de capitales (“Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado”), el de la licuefacción de gas licuado (GNL), las modificaciones en la legislación vigente tendiente a la represión y prevención de lavado de activos, la Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, la promoción de nuevas energías, el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial y el régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos.

El juicio político a la Corte Suprema de Justicia ya ingresó a la Cámara de Diputados

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, la funcionaria nacional detalló que el temario incluirá 27 temas, entre los que se incluye el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que ya ingresó formalmente a la Cámara de Diputados.

Hasta días atrás, la versión que más fuerza tenía era que el Poder Ejecutivo iba a citar al Congreso a trabajar desde el 16 de enero, pero con la mayoría de los diputados y senadores nacionales de vacaciones se trata de un objetivo demasiado ambicioso.

De todos modos, Cerruti recordó que el Gobierno siempre manejó la carta de una convocatoria en la segunda quincena de enero: "La parte en que el 23 de enero no es parte de la segunda quincena de enero me supera. No hay ningún cambio de posición del gobierno".

Juntos por el Cambio advirtió: o se acaba el juicio a la Corte o no acompañarán ningún proyecto en el Congreso

Así contestó la portavoz presidencial a las críticas de medios de comunicación que referían a una postergación de la fecha de citación a sesiones extraordinarias.

Blanqueo de Capitales, Moratoria a los Jubilados y el pliego de Rafecas

Además del juicio político a la Corte, el Gobierno tiene previsto incluir en el temario de extraordinarias proyectos de ley como el programa de exteriorización de capitales, la moratoria previsional y una reforma del INDEC, entre otras iniciativas de índole económica.

Asimismo, el Ejecutivo nacional "mandó el pliego de Rafecas para que se trate en extraordinarias", el cual está congelado en el Senado porque necesita dos tercios de los votos para su aprobación, pero se trata de un número que el Frente de Todos no puede alcanzar sin apoyo de Juntos por el Cambio.

En otro tramo de la conferencia, Cerruti se refirió a la posición de Juntos por el Cambio respecto de no dar quórum en el Congreso hasta que se deje sin efecto el pedido de juicio político contra el máximo tribunal de Justicia: "Espero que la oposición no sea lo suficientemente irresponsable como lo ha venido siendo".

De Rosatti a las Abuelas de Plaza de Mayo: a quienes citó el Frente de Todos para el juicio político a la Corte

"Siempre hay tiempo para recapacitar y para sentarse en el lugar del diálogo que es el Congreso de la Nación. Tenemos un extenso temario de 27 puntos donde hay temas importantísimos para todos los argentinos", argumentó.

Por otro lado, puntualizó que el temario incluye "temas que tienen que ver con el desarrollo productivo, con temas judiciales como la designación del Procurador o la reforma del Consejo de la Magistratura, temas que la misma Corte ha pedido que se llevan adelante".

"Nos parece que el temario es lo suficientemente importante y extenso como para que la oposición entienda que en el libre juego democrático y de las instituciones hay que sentarse a debatir", indicó la Portavoz.

Por último, recordó que el Congreso es "el lugar de los acuerdos, los consensos y los debates" y le realizó un pedido a la oposición: "No extorsionar al Gobierno y por lo tanto a la sociedad con solo tratar los temas que a ellos les interesan".

JD /