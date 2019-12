Para Alberto Fernández, el presupuesto de Macri "no refleja las realidades sociales"

Alberto Fernández enfocó su primer discurso como presidente electo en la cuestión económica, con críticas a la gestión de su antecesor, Mauricio Macri, y a la conducción del Fondo Monetario Internacional. "Para poner a la Argentina de pie el proyecto debe ser propio y no por alguien de afuera con remánidas recetas que siempre han fracasado", planteó el líder del Frente de Todos ante la Asamblea Legislativa reunida este martes 10 de diciembre en el Congreso.

El exjefe de Gabinete confirmó además que el nuevo oficialismo no dará tratamiento parlamentario al proyecto de presupuesto para 2020 enviado por Cambiemos. "No refleja las realidades sociales ni los compromisos de deuda que se han asumido", lamentó.

El flamante jefe de Estado hizo un repaso por los indicadores económicos que recibe de la gestión de su antecesor, que fueron motivo de polémica en los últimos días. Dijo que Macri dejó "la tasa de desocupación más alta desde 2006", y llevó "el dólar de 9,70 a 63 pesos solo en cuatro años". "La Argentina no para de achicar su economía", denunció el mandatario, e indicó que "la pobreza actual está en los valores más altos desde 2008, se han retrocedo más de 10 años".

En ese sentido, advirtió que "detrás de estos terroríficos números hay seres humanos con expectativas diezmadas". "La economía y el tejido social hoy está en estado de extrema fragilidad como producto de esa aventura que propició la fuga de capitales, destruyó la industria y abrumó a las familias argentinas. En lugar de general dinamismo hemos pasado del estancamiento a una caída libre. En ese contexto he decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al presupuesto nacional proyectado por el gobierno saliente para el ejercicio 2020. Sus números no reflejan la realidad de la macroeconomía, ni las realidades sociales ni los compromisos de deuda que realmente se han asumido", indicó.

Fernández reconoció que "va a llevar algún tiempo lograr" la recuperación de la economía como consecuencia de "las malas decisiones" adoptadas por el Gobierno anterior. Y anticipó que convocará a todos los sectores para "impulsar un conjunto de medidas económicas y sociales que comiencen a revertir el atraso social y productivo", en base a "la puesta en marcha de acuerdos básicos" para que "la Argentina se encienda y pueda volver a caminar".

"Necesitamos aliviar la carga de la deuda para cambiar la realidad. Debemos volver a desarrollar una economía productiva que nos permita exportar y así generar capacidad de pago. El Gobierno que terminó su mandato ha dejado al país en una situación de virtual default. Por momentos siento estar transitando el mismo laberinto que nos atrapó a Néstor (Kirchner) y a mí y en 2003", agregó luego

Fernández se refirió también a la deuda externa, el FMI y los acreedores externos: "Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pago que se puedan sostener si el país no crece, tan simple como eso. Para poder pagar hay que crecer primero. Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el FMI y nuestros acreedores, resolver el problema de una deuda insostenible que hoy tiene Argentina no es una cuestión de ganarle una disputa a nadie. El país tiene voluntad de pagar pero carece de capacidad para hacerlo", planteó en pasajes del discurso que aludían a expresiones utilizadas también por Néstor Kirchner.

"El Gobierno saliente tomó una inmensa deuda sin generar más producción con la cual obtener los dólares imprescindibles para pagarla. Los acreedores tomaron un riesgo al invertir en un modelo que ha fracasado en todo el mundo una y otra vez. Nosotros queremos resolver el problema y para eso necesitamos que todas las partes trabajemos responsablemente, no vamos a repetir la triste historia de técnicos imprudentes que prometen planes que no pueden cumplir y toman decisiones que luego comprometen el destino de millones de argentinos y argentinas. Seriedad en en análisis y responsabilidad en los compromisos que se asumen para que los más débiles dejen de padecer, bajo esas premisas asumiremos toda la negociación de nuestra deuda", completó el mandatario.

