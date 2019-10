Alberto Fernández: "Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica"

A pocos días de realizarse la elección general del 27 de octubre, Alberto Fernández, lanzó el plan Argentina contra el Hambre junto al legislador Daniel Arroyo, uno de los nombres que suenan para el Ministerio de Desarrollo Social en un eventual gobierno peronista. El candidato del Frente de Todos pidió el compromiso de la sociedad para "que los argentinos dejen de sufrir hambre" y aprovechó para expresar una indirecta al gobierno de Mauricio Macri con la deuda al FMI: "Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica".

"Alguna vez que nos conmueva la vergüenza de ver la miseria al lado nuestro", proclamó Fernández este lunes 7 de octubre en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En su discurso de campaña, el exjefe de Gabinete propuso: "Olvidemos toda diferencia, juntémonos para terminar de una vez con el hambre en la Argentina. Démonos cuenta de que no podemos vivir en paz con semejante flagelo. Alguna vez, los argentinos que hemos protagonizado tantas batallas épicas en nuestra historia hagamos la batalla más sensata, que los argentinos dejen te sufrir hambre".

Según explicó el dirigente peronista, su propuesta "no es de campaña" porque "se puede empezar a materializar hoy" y agregó: "No tiene que esperar ningún resultado electoral. Si llego a ser electo me voy a poner al frente de la campaña contra el hambre en Argentina, pero si no fuera así quisiera que todos quedamos condicionados para resolverlo".

Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica, que es lo primero que debe reperfilarse

"Las sociedades más desarrolladas son las que desarrollaron el conocimiento. Cuando un chico no recibe el alimento en su vida o la madre durante el embarazo, ese chico en la sociedad del conocimiento no tiene futuro. No sabemos de dónde se va a agarrar para prosperar. No podemos mirar pasivos ese desafío, lo tenemos que asumir", agregó en su discurso Fernández.

Alberto Fernández en la Facultad de Agronomía de la UBA. Foto: Télam.

Daniel Arroyo: "En Argentina la pobreza tiene cara de joven y de mujer"

Fernández apuntó a dotar de mayor contenido su campaña electoral que tras las PASO quedó más enfocada en los cruces con el oficialismo y los debates económicos de cara a su posible gestión. La iniciativa tiene lugar mientras Mauricio Macri impulsa su gira de 30 ciudades en 30 días, durante la cual también lanza diferentes propuestas a diario en pos de su reelección. El jefe de Estado tenía agendado llegar este lunes a las 19 a la ciudad de San Miguel de Tucumán, para reunirse con militantes en la Plaza Independencia.

