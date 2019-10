Alberto Fernández en San Juan: minería, viviendas y dos posibles ministros

por Anabella Gonzalez

Fueron pocas, aunque intensas, las horas que pasó Alberto Fernández en la provincia de San Juan. En una agenda en conjunto con el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, el candidato del Frente de Todos visitó obras en construcción, se interiorizó en la política local de planes de vivienda, y se reunió con empresarios y funcionarios locales del sector minero, con el fin de delinear un impulso a la actividad si los resultados en octubre juegan a su favor.

El cronograma de recorridas por obras e inauguraciones de la gestión de Uñac empezó con más de dos horas de retraso: el ex funcionario tenía previsto, en principio, salir desde Buenos Aires a las 7 de la mañana del martes 1 de octubre, pero las tormentas hicieron que llegara a suelo sanjuanino recién pasadas las 12 del mediodía.

La primera parada fue Pocito, departamento que vio nacer y crecer al gobernador de San Juan, y en el que tuvo dos mandatos consecutivos desde 2003. Allí llegó acompañado del mandatario provincial, y de dos nombres que en las últimas semanas sonaron con fuerza para un eventual gabinete de Fernández en caso de ser electo presidente: María Eugenia Bielsa -ante la posible creación de un Ministerio de la Vivienda- y Eduardo “Wado” de Pedro, quien también suena como futuro funcionario.

Eduardo "Wado" de Pedro, Alberto Fernández, José Luis Gioja y María Eugenia Bielsa. de Pedro y Bielsa viajaron con el candidato.

Desde el Frente de Todos no niegan ni afirman la posibilidad de que así sea: “Eso sólo lo sabe y lo decidirá Alberto”, dicen. Explican que el diputado y referente de La Cámpora lo acompaña en los viajes a las provincias por decisión de ambos, y que la ex diputada se sumó en esta oportunidad porque dialogan hace algún tiempo sobre el diagnóstico del país en temas de déficit habitacional, y de cómo podría ponerse en marcha un plan que lo garantice a futuro.

Más adelante, la arquitecta y ex diputada lo aclaró en diálogo con PERFIL: “No hemos hablado en concreto de un lugar a ocupar, sí hablamos de desarrollo urbano, territorial y hábitat, que son mi especialidad, y estamos colaborando en armar reuniones con intendentes de todo el país”, dijo. Bielsa evaluó que la construcción de viviendas “es uno de los elementos más dinamizadores de la economía, y en una economía tan golpeada como la nuestra, eso puede ser un motivador”, precisó.

Ese fue, justamente, uno de los ejes de la visita de ocho horas: Uñac y Fernández recorrieron en Pocito parte de la gestión en planes de viviendas, uno de los pilares de la administración del peronismo local, que pone el foco en el sector de la construcción como generadora de empleo. En las 600 casas construidas, que serán parte de tres barrios, vivirán más de 400 familias que antes habitaban en condiciones precarias en el asentamiento David Chávez.

Más tarde hubo un encuentro con representantes del sector minero, en la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero. Alberto Fernández recibió de parte del ministro de Minería de la Provincia, Alberto Hensel, un documento elaborado entre actores públicos y privados, que resume la situación actual del sector. Según dijo, la intención en caso de que sea electo para asumir el 10 de diciembre, será apostar aún más al desarrollo la actividad, aunque destacó que se tendrá que priorizar la “ética y la responsabilidad social”, en relación a la preservación ambiental.

El desafío, señaló entonces, es que más allá de que las mineras beneficien económicamente a la provincia, al país y ayuden con las exportaciones para generar dólares para pagar obligaciones, “se tiene que explotar los minerales sin desatender el interés social de las comunidades aledañas”. “La minería con responsabilidad social para mí es muy importante. Si no hiciéramos eso, seguramente no estaría a favor de la minería, porque me importa mucho la vida de los que están cerca de donde los minerales existen”, aseguró ante los funcionarios y empresarios clave del sector.

Marcelo Álvarez, gerente del proyecto Veladero, fue uno de los sentados a la mesa, y explicó que el yacimiento representa hoy el 75% de las exportaciones de la Provincia, y que, desde que empezó a operar, el PBI de San Juan “desde 2005 hasta ahora creció un 153%, mientras que el PBI de la Argentina creció el 46%”.

Por su parte, Sergio Uñac consideró que “hace falta una discusión respetuosa para reestructurar la estructura jurídica que impide que haya todavía proyectos sin desarrollar en esta provincia y en otras provincias de Argentina”. A los empresarios, sostuvo, "les pedimos que se respete el código de minería y que se cuide el medio ambiente y la seguridad de las personas".

Al caer la tarde, el candidato del FdT participó de un coloquio ante el sector industrial junto al mandatario provincial, y al dirigente Jorge Argüello. En el Centro de convenciones de la capital de San Juan, el ex jefe de Gabinete cerró su paso por la provincia con críticas al jefe de Estado Mauricio Macri, y con un mensaje de optimismo pese a la delicada situación de crisis económica y social.

Alberto Fernández durante el coloquio "Integración y desarrollo, hacia una industria nacional con un fuerte perfil externo".

“En un año nos dejaron una deuda de 57 mil millones de dólares. ¿Dónde ven toda la deuda que tomamos? ¿Dónde está ese dinero? Crearon una deuda para llevársela ellos y sus amigos. Ningún habitante de la Argentina ni ningún trabajador se quedó con ese dinero”, cuestionó Fernández. Casi al terminar, repitió una vez más el papel clave de recuperar el consumo para incentivar la producción y el empleo, y resaltó: “Siempre que nos tiraron nos levantamos. Hace falta que de una vez y para siempre tengamos la Argentina que nos merecemos”.

A.G./ D.S.