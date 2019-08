Alberto Fernández explicó su polémica frase sobre las Leliqs y los jubilados

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, arrasó en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y comienza a perfilarse para gobernar. A pesar de que aún faltan las generales de octubre, varios especialistas, e incluso el propio Gobierno en una polémica conferencia de Mauricio Macri, le piden a Fernández salir a explicar su plan económico. Por eso, el exjefe de Gabinete salió a explicar una de sus polémica frases durante la campaña sobre las Leliqs y los jubilados.

Es que Alberto Fernández había declarado su propuesta de dejar de pagar los intereses en las Letras de Liquidez del Banco Central, conocidas como Leliq, para aumentar las pensiones de los jubilados. Esto puso en alerta a los mercados que este lunes volvieron a darle un duro golpe al Gobierno.

Anoche, en una entrevista con Ernesto Tenembaum y María O'Donnell en el programa Corea del Centro que se emite por Net TV, el candidato a presidente explicó su postura: "Irónicamente los bancos también son víctimas de esta situación. Les han sacado un porcentaje altísimo de sus encajes que podrían destinarlo a los préstamos para llevarlos a las Leliqs".

"He empezado a hablar con muchos banqueros y gente del sistema financiero para organizar una salida de este problema. Hay que buscar una solución para que podamos salir de las Leliqs sin lastimar el patrimonio de los bancos", señaló mostrando una mirada más moderada, y siguió: "El Central los obligó indirectamente a participar de esto. Está claro que paga tasas siderales por esto y por lo cual los obligó y no pierden nada, ganan muchísimo".

En esa línea, continuó: "Lo que yo le quería marcar a la sociedad era cómo vos disponés el destino de los fondos públicos, podés destinarlo a pagar las Leliqs o a pagarle los medicamentos a los jubilados todo el año. Si dejo de pagarle a los bancos 10 días de intereses de Leliqs, le puedo dar medicamentos gratis a los jubilados todo el año. Es incomprensible". De todas maneras, recalcó que "entre los bancos y los jubilados, elijo a los jubilados".

Asimismo, explicó su intención de que los jubilados tengan los medicamentos gratis. "Te cansas de escuchar jubilados que te dicen 'o como o tengo los medicamentos'. El 80% tiene la jubilación mínima", comentó.

"Lo que hizo el gobierno es un disparate. Le preguntan si tiene un auto, y si tiene un auto modelo 90 tiene que pagar. También si tiene casa, tienen casa porque alguna vez la compraron, pero viven con 11 mil pesos, eso no es un jubilado rico", agregó.

Por último, cuando le consultaron sobre la posibliidad de subir la edad jubilatoria, manifestó: "No digo que no, digo que merece un estudio. Pero el estudio debe ser hecho a conciencia, no por imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI). Porque el Fondo no está proponiendo un estudio, están pidiendo que no gastés en jubilados".

"Lo mismo hace con la Ley de Contrato de Trabajo, no te pide que analices dónde están los excesos, te pide que hagas una norma general que le quite derechos a todos. De eso estoy muy en contra porque nuestra sociedad se diferenció en Latinoamérica por los derechos de la gente. No es verdad que para ser mejor sociedad hay que quitar derechos. Eso es retroceder como sociedad, no lo voy a hacer", finalizó.

