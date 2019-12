Alberto se reunió con Moyano y hay ruido por el ministro de Transporte

El presidente electo Alberto Fernández se reunió esta tarde con el titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, y con referentes del Frente Sindical, con quienes analizó "la situación actual nacional" y las "estrategias para reactivar la economía".

"Reunión en la Federación de #Camioneros con el Presidente electo @alferdez junto a Secretarios Generales del #frentesindical para tratar la situación actual nacional, y las estrategias para reactivar la economía y combatir el desempleo", afirmó el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, en su cuenta de la red social Twitter.

Del encuentro, en la sede de Camioneros, participaron también Facundo Moyano, y el titular del gremio de Canillitas, Omar Plaini, entre otros. La reunión tuvo como objetivo acercar posiciones con el camionero, que mantiene exigencias al presidente electo y comenzó a mostrar una postura más dura que otros referentes del sindicalismo.

El reclamo por la ayuda económica para las Fiestas fue uno de los motivos que distanciaron a los referentes sindicalistas que coquetearon con la reunificación de la CGT, uno de los pedidos que habría presentado el presidente electo luego del triunfo en las PASO. Semanas atrás, por su lado, en diálogo con Futurock, el líder de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y secretario general de la CGT Héctor Daer, había adelantado que no habrá un "planteo generalizado" por un bono para diciembre y advirtió que "tendrá que ver cómo está cada actividad". Además, la disputa por los candidatos a integrar el equipo de Gobierno del Frente de Todos habría sido uno de los puntos que distanciaron a Moyano. El líder camionero impulsa para el Ministerio de Transporte a Guillermo López del Punta, un abogado al que Moyano y otros gremialistas del rubro conocen desde 2000, cuando era un funcionario de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte.

Bono. Mientras tanto, el sindicato de Camioneros comenzaron con las medidas de fuerza en reclamo de un resarcimiento económico en diciembre. Luego de que este mediodía encabezó una manifestación frente a la sede del Ministerio de Trabajo, Pablo Moyano, advirtió que ese gremio podría convocar a un paro "de 24 ó 48 horas" si las empresas del sector no pagan un bono de fin de año. "Va a haber un paro de 24 o 48 horas si las empresas no firman el bono", señaló el sindicalista, que a la vez acusó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, de "no dejar que las compañías que firmen el bono".

