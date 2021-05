Alberto Fernández: "Mauricio Macri me recomendó no trabajar más allá de las 6 ó 7 de la tarde"

El presidente de la Nación Alberto Fernández habló este lunes 31 de mayo sobre su antecesor Maurcio Macri y otros temas de la política nacional: "Me recomendó no trabajar más allá de las 6 ó 7de la tarde", dijo acerca del exmandatario.

"Tengo opinión sobre Mauricio Macri desde mucho antes, no me hizo falta ver el programa -de Mirtha Legrand en el que el expresidente participó como invitado-, pero no quisiera opinar, porque algunas cosas inclusive me las dijo a mí como recomendación al día siguiente de ganar las elecciones, cuando me planteó que cada dos semanas me tome unos días de descanso, o que no trabaje más allá de las seis o siete de la tarde porque era muy agotador", planteó el jefe de Estado en diálogo con AM990.

Y agregó: "Yo lo miraba con cara de que estábamos en un problema, porque no debería haber sido el primer tema a tocar, pero así es Macri: lo que vimos es algo genuino", describió al expresidente de Cambiemos.

Fernández dijo que le "impresionó" la respuesta de Mauricio Macri en un reportaje en La Voz del Interior, en la que le daba recomendaciones al presidente sobre cómo negociar con el Fondo Monetario Internacional. "Yo pensaba para mí si será consciente del daño que le ha causado al país con la irresponsabilidad que tuvo al tomar ese crédito", opinó.

"Ha pasado una pandemia que ha causado estragos en el mundo, y el FMI ha decidido destinar 50 mil millones de dólares para ayudar al mundo, pero para salvarlo a Macri destinó 57 mil", comparó.

Por último, expresó que por momentos tiene la sensación "de que Macri ha perdido toda capacidad de entender el daño que ha hecho, como aquel que comete un desastre en su casa en un momento de locura y después no quiere asumir los efectos de esa conducta", expresó Alberto Fernández.

Suspensión de la Copa América en Argentina

El presidente Alberto Fernández señaló que la decisión de no realizar la Copa América en la Argentina se tomó debido a que las sedes elegidas por la Conmebol para el evento se encuentran "en alerta epidemiológica" y dijo que los gobernantes de las mismas "no respetan el estado de alerta".

"Tuvimos una charla con el presidente de la Conmebol, le pedí un tiempo y la decisión íbamos a comunicarla hoy", manifestó el mandatario y añadió: "Lo que más me preocupó y nos llevó a tomar la decisión es que veíamos que las sedes elegidas por la Conmebol eran Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Santa Fe y están todas en alerta epidemiológica", dijo el presidente.

Fernández se refirió a la situación en la que se encuentra cada distrito de acuerdo con el aumento en el número de contagios y volvió a criticar el regreso a las clases presenciales, en línea con el ministro de Educación Nicolás Trotta.

"Si ustedes me dijeran que se iba a jugar en un lugar donde el cumplimiento de las medidas es severo, quizás lo pensaba de otro modo", manifestó el jefe de Estado y relató el momento en que el Gobierno tomó la decisión de suspender el certamen en el país: "Ayer Eduardo De Pedro contó lo que habíamos hablado en un programa de televisión; y a partir de esa respuesta salió el comunicado de CONMEBOL".

Pandemia y vacunas

Alberto Fernández se refirió a la situación actual del país respecto a la pandemia y manifestó que esta semana los casos "razonablemente deberían empezar a bajar en consecuencia de las primeras medidas restrictivas", al tiempo que arribaron al país cerca de dos millones de dosis de la vacuna AstraZeneca.

"Los efectos de esas medidas los vamos a empezar a ver mañana. Los efectos del confinamiento más estricto los deberíamos ver en dos semanas", indicó el presidente, al tiempo que pidió "seguir sosteniendo al máximo la menor circulación posible, que la gente circule lo menos posible por las calles".

En ese sentido, el primer mandatario advirtió que "el riesgo perdura, no es verdad que con una o dos semanas de confinamiento se acaba el problema", sostuvo y cuestionó: "Es algo más largo y complejo".

Sobre la llegada de vacunas, Alberto Fernández se refirió a la polémica del laboratorio de Pfizer e indicó que fue "la primera vacuna que autorizamos en la Argentina" y cuestionó el contrato con la empresa estadounidense.

"Estábamos convencidos que rápidamente íbamos a hacer un contrato y la vacuna iba a llegar. Pero el contrato de Pfizer planteaba cosas que un presidente no puede comprometer. No puedo decir nada porque hubo un contrato de confidencialidad, pero los pedidos eran singulares. Hasta el día de hoy seguimos negociando con Pfizer", criticó.

Por otra parte se refirió a la producción de la vacuna de AstraZeneca que la Argentina realiza en conjunto con México y garantizó que "el abastecimiento de vacunas poco a poco se va resolviendo".

"Tienen que llegar vacunas de México, de AstraZeneca, además empieza la producción local de Sputnik V", añadió y completó: "Si las cosas salen como están previstas, vamos a tener más de 2 millones de dosis de Sputnik a partir de julio", expresó.