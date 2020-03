Alberto Fernández le pidió a las mujeres que sigan con su lucha porque "todavía hay resistencias"

Luego de anunciar el último domingo en el Congreso que enviará un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, el presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles 4 de marzo el acto de apertura por la Semana de la Mujer Trabajadora en el Centro Cultural Kichner (CCK).

"La sociedad cambió y esto tiene que cambiar, porque no se soporta más que estemos en un sistema en el que algunos son más importantes que otros", inició el mandatario su discurso ante un salón repleto de mujeres.

En esa línea, continuó: "La verdad es que me atribuyo poco mérito en esto. Solo veo lo que pasa. Lo que pasa es mérito de un colectivo feminista que hace un tiempo empezó a levantar la bandera feminista y decir "basta" a un montón de cosas. Basta de desigualdad, de violencia, de darnos un trato diferente en el trabajo. Llegó la hora de decir "basta" y estamos diciendo "basta".

Un discurso a favor del aborto

El jefe de Estado salió de la Casa Rosada y se trasladó a pie hasta el edificio, acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro el Interior, Eduardo De Pedro; y la primera dama, Fabiola Yáñez.

Antes de iniciar el acto de apertura, Fernández recorrió la muestra de mujeres montada en el CCK, junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien también habló en el acto sentado junto al mandatario.

En el auditorio, lo aguardaban integrantes del Gabinete, legisladores e intendentes, entre ellos, el ministro de Salud, Ginés González García, que al ingresar al recinto fue aplaudido de pie, por su trabajo a favor de la legalización del aborto.

"Políticas del deseo: para todes, tode", la mega muestra feminista en el CCK

"Esto no empezó conmigo, empezó mucho tiempo atrás. Vilma Ibarra (su secretaria de Legal y Técnica) fue una de las autoras del matrimonio igualitario, se dio un paso gigantesco para abrir este debate en la sociedad, después vino la ley de identidad de género", manifestó Fernández.

En ese sentido, siguió: "Vinieron una serie de normas que mejoraron la situación de la mujer y faltan otras que empezamos a tratar para ampliar derechos y rompan con las desigualdades de la mujer".

"Estamos celebrando que en democracia, un colectivo de mujeres se puso de pie y fueron acompañados por muchos otros. Las mujeres mueven el mundo, pero algunos hombres ayudamos a hacerlo. Para nosotros, la mujer es un personaje central en la sociedad, cuanto menos debe tener los mismos derechos que cualquiera", comentó.

Alberto quiere discutir la legalización del aborto, pero buscaría contener al sector "provida"

El mandatario hizo una mención especial a Isha Escribano, a quien le entregó el documento con identidad autopercibida número 9 mil: "Ahí la veo a Isha, días atrás le entregué el documento 9 mil. Qué sociedad injusta fuimos. A nosotros nos debería avergonzar que alguien por su condición sexual o por el género que tiene sea tratado de un modo diferente, merecemos los mismos derechos y respetos".

"Siento que me tocó el privilegio de ser el presidente donde todo esto está ocurriendo. No es una decisión mía, es una decisión de todos, todas y todes. No hay nada más injusto que la desigualdad", expresó.

"Les pido que sigamos adelante con esta lucha. Les pido con no cedan, que no paren, hemos dado pasos muy importantes, pero falta mucho. Todavía hay resistencias. En sociedades un poco más conservadoras de nuestro país uno se da cuenta todo lo que queda por hacer, cuando uno ve la violencia que recibe la mujer y la excusas que ponen", manifestó.

Para cerrar el acto, concluyó: "Si seguimos así, en cuatro años habremos terminado la desigualdad definitivamente en Argentina. Les pido que no bajen los brazos, que sigan en las calles. Feliz semana de la mujer".

