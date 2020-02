El Gobierno entregará este jueves 13 de febrero en Casa Rosada el DNI 9 mil con datos rectificados, de acuerdo a la Ley de Identidad de Género, a la compositora y médica Isha Escribano. “Lo vivo con mucha felicidad. No es un día más en la vida de los argentinos, de Latinoamérica y el mundo porque la Argentina es un país pionero en identidad de género”, expresó esta instructora de 50 años que nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires. “Esto trasciende mi historia. Es una felicidad porque estamos haciendo un mundo mejor para todas las personas que vivimos hoy, pero sobre todo para las personitas que están viniendo detrás nuestro. Que nadie tenga que pasar por todas las cosas que pasamos las personas transgénero en esta sociedad”, agregó.

Entrevistada por Radio La Red, Escribano dio detalles de su vida y su niñez. “Mis comienzos de vestirme de mujer fueron a los tres años. Ya a los cinco, cuando me encerraba en un baño para vestirme, tenía semejante dicha y una sensación de alegría , de felicidad y de no carencia, pero a la vez de miedo, culpa, vergüenza. La adrenalina de estar transgrediendo lo intransgredible era enorme. Así transcurrió mi vida. Siempre estuvo eso. Mi vida fue un vano intento de querer deshacerme de eso por encajar. Fui encontrando herramientas, hasta que me di cuenta que no es trata de encajar, sino de florecer”, contó.

Perspectiva de género: desafío para el nuevo gobierno

Además de su actividad artística como compositora musical y escritora, acredita una vida que va desde su profesión de médica, recibida en la Universidad de Buenos Aires en 1993, sus más de 25 años de experiencia en psicoterapias, estudios de budismo e hinduísmo en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, instructora de yoga, técnicas de respiración y meditación, y fundadora de El Arte de Vivir en la Argentina. "A los 18 años te preguntan qué querés hacer de tu vida y no tenés ni idea. Yo entré en Medicina y, sacando conjeturas, inconscientemente tal vez quería ser aceptada y valorada en el contexto en el que me crié. Después sentí que tenía una sensibilidad especial para sanar los dolores del alma y entonces me di cuenta de que sólo me querían transformar en una máquina expendedora de medicamentos. Creo que el espíritu humano es mucho más poderoso que cualquier droga, entonces dejé y empecé a ganarme la vida como periodista”, relató en diálogo con Infobae.

El acto de entrega, previsto para las 11:45, se realizará en el salón de los Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno, y contará con la participación del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y, si la agenda se lo permite, podría sumarse el presidente Alberto Fernández. “Cuando me enteré que venía el Presidente fue hermoso. Cuando hablé con Wado de Pedro a la noche, me dijo que el Presidente se enteró del acto y que le gustaría venir. Me preguntó si me sentía cómoda con que viniera. Yo no tengo banderas, pero sí agradeciendo a la gente que luchó por que la ley se promulgará. , no estoy en pos de ningun partido politico, pero hoy es un dia de amor y de amor. El gesto me pareció hermoso”, explicó Escribano.

La Ley de Identidad de Género, sancionada el 9 de mayo de 2012 por unanimidad en el Congreso y promulgada el 23 de mayo del mismo año, implicó "un avance trascendental en materia de derechos al permitir que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida e inscritas en sus documentos personales con el nombre y el género vivenciado". En un comunicado, el Gobierno destacó que "la norma ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado". De esta manera, se convirtió en "la primera ley de identidad de género a nivel mundial que no patologizó las identidades trans".