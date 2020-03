Una muestra colectiva en el Centro Cultural Kirchner reivindica las luchas feministas

por Marcelo Parajó

El Centro Cultural Kirchner inaugura el miércoles 4 de marzo "Políticas del deseo: para todes, tode", una exposición colectiva que reúne obras de alrededor de 250 artistas mujeres contemporáneas de todo el país y que se inscribe dentro de las celebraciones por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que se recuerda el 8 de marzo de cada año.

Con la curaduría de la investigadora, docente y escritora feminista Kekena Corvalán, la muestra abarca tres pisos del Centro Cultural y se articula sobre diversos ejes temáticos que ponen en relieve las diversas luchas llevadas adelante por colectivos de mujeres de distintas partes del mundo.

Corvalán estableció un recorrido en el que dialogan pinturas, esculturas, textiles, instalaciones, objetos y artes escénicas y performáticas con estilos y tendencias variadas. De este modo la muestra adquiere un carácter heterogéneo y diverso apoyado en una coherencia conceptual que otorga al conjunto una gran solidez.

Las herramientas para los trabajos textiles se cruza con la sexualidad.

Las secciones que dan forma a la muestra son "Somos las hijas" (una reivindicación de obras históricas de grandes pintoras), "Soberanías corporales", "Éticas del cuidado" y "Rematriadas", cuatro ideas que la recorren en forma transversal y permiten múltiples lecturas en cada una de las propuestas artísticas.

Los ejes Soberanías corporales y Éticas del cuidado están orientados a la revalorización de artes domésticas y técnicas vinculadas a oficios históricamente llevados a cabo por las mujeres. A partir del uso de materiales tradicionales las obras ponen en discusión las prácticas de una sociedad que llevan a relegar a la mujer a un rol "de segunda clase" o a destruir a aquellas que se rebelan contra las reglas pre establecidas.

Elizabeth Gómez Alcorta, titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y Tristán Bauer, Ministro de Cultura, recorrieron el montaje de la exposición junto a la investigadora Kekena Corvalán.

En tanto, la sección Rematriadas presenta obras de artistas consagradas que residen en el exterior, como Ana Gallardo, Marie Orensanz, Magdalena Beccarini y Claudia Fontes, entre otras.

Desde estos conceptos las artistas ponen de manifiesto las problemáticas sociales y políticas que dan pie a las reivindicaciones feministas y que tienen que ver con el trabajo, la violencia, la diversidad, la igualdad, la salud, el deseo, la sexualidad o la maternidad entre muchas otros reclamos que los distintos colectivos feministas tienen como banderas.

Perón y Evita como Adán y Eva en el Edén.

Con la premisa de que todo hecho es político, las artistas interpelan a los prejuicios y las reglas establecidas abordando diferentes temas desde una perspectiva feminista.

"Esta es una muestra que recoge cuatro años de lucha".

Kekena Corvalán

Así, en el recorrido aparece un homenaje a las prostitutas de Santa Cruz que se negaron a acostarse con los gendarmes durante los hechos de la Patagonia Rebelde, una historieta sobre sucesos de la Guerra de la independencia donde Juana Azurduy adquiere un protagonismo relevante, afiches de la campaña internacional "Vivas nos queremos", escenas bíblicas donde Perón y Evita son protagonistas, los enfrentamientos de 2010 en el Parque Indoamericano en un cuadro que recrea las batallas pintadas por Cándido López, el retrato de una modelo trans que remeda a las Venus yacentes del renacimiento, la imagen en clave "animé" de las salteñas que trabajaban para Belgrano o referencias a la última dictadura, entre muchos otros tópicos.

La muestra aborda diferentes temas desde una mirada feminista.

"El deseo es político, lo privado es político, lo político también es íntimo, hay todo un juego de pensar que la política no es solamente lo que le sucede o lo que decide gente que votamos. La política la hacemos nosotros" subrayó Kekena Corvalán en diálogo exclusivo con PERFIL.COM en referencia a la hipótesis curatorial sobre la que se apoya la mega exposición.

"El principio de la política es el deseo. Entonces, ¿qué hay acá? El deseo de ser libres, de tener los cuerpos como queremos, de afirmar que No es No, de querer una educación sexual integral, de querer estar juntas, de querer criar hijes o no criarlos, pero que sea una decisión nuestra. Todo eso fortalece esta idea de que ese deseo tiene que ser una política pública. Entonces estamos celebrando que tenemos un Ministerio de Cultura, un Ministerio de las Mujeres que toma estos ejes como política pública".

Bandera Warrior, una bandera confeccionada a partir del aporte de unas 1.500 mujeres de todas las provincias argentinas y otros diez países.

La especialista también hace hincapié en la diversidad de géneros y las luchas que cobraron gran trascendencia en los últimos tiempos y señala que para realizar la curaduría "escucha los contextos".

"Vamos más allá de los géneros porque el género también violenta. Si yo tengo que obligarte a vos a ser de una manera y a otro a ser de otra... No importa la sexualidad, sino cómo te autopercibís corporalmente. Entonces hay distintos ejes que retoman nombres de los ejes de lucha de los últimos cuatro años. Esta es una muestra que recoge cuatro años de lucha".

El montaje de la muestra está realizado exclusivamente por mujeres.

En ese sentido, se presenta entre las obras un bandera de 300 metros creada a partir de la participación de 1.500 mujeres de todo el país, además de colaboraciones de España, Cuba, Chile, Canadá, Uruguay, Colombia, Costa Rica, México, Estados Unidos y Brasil.

Se trata de la "Bandera Warrior" que rodea todo el balcón del sexto piso del Centro Cultural Kirchner y reúne piezas tejidas con nombres de víctimas de femicidios o consignas propias de las luchas feministas. El visitante desprevenido empieza a tomar dimensión de la violencia ejercida contra la mujer cuando al recorrer la obra cae en la cuenta de que a cada paso son más y más los nombres de víctimas que se suman a la lista.

Las obras mueven a la reflexión desde diversas temáticas.

"Han pasado cosas muy fuertes: las marchas del Ni una menos, la discusión de la Ley del aborto legal, las discusiones de ESI, todo el tema de las denuncias por travesticidios, transcidios, lesbocidios, la aplicación y reivindicación de las leyes de identidad de género, los DNI", recuerda Corvalán.

"Todas esas cosas que son reivindicación de todes están acá. Por eso somos las hijas de todas las pintoras que no pudieron quemar, por eso vivas y deseantes. Porque el cuerpo -mi cuerpo- es mío, no se toca ni se viola ni se mata, por eso el deseo cuerpifica, se hace cuerpo. El deseo no es una cosa abstracta. El deseo tiene hambre, es un cuerpo, y nadie sabe lo que puede un cuerpo. Los cuerpos juntos, andando, lo colectivo, la masa, estamos todes juntes" subraya la investigadora.

La investigadora y docente Kekena Corvalán guió a los ministros de la Nación durante el montaje de la muestra.

Con respecto a la selección de artistas, la curadora explica que su hábito de recorrer el país le dio la posibilidad de conocer la obra de muchas creadoras, lo que la ayudó a determinar los cruces y diálogos de las diferentes propuestas.

“Soy militante feminista popular, tengo mucho trabajo de territorio y conozco la obra. Entonces sé qué puede vibrar con qué. La recepción fue maravillosa. El criterio es federal porque pensamos que el feminismo popular es federal, es nacional, es democrático y nos tiene que tener a todes dentro”.

En la exposición presentada en el Centro Cultural Kirchner participan unas 250 artistas de todo el país.

A lo largo de los tres pisos que ocupa la muestra, los visitantes encontrarán una gran diversidad de propuestas orientadas a todos los públicos que ayudarán a tener un acercamiento a las tendencias artísticas del arte contemporáneo en todo el país.

“Hay obras más académicas, menos académicas, hay gente que tiene recorridos centrales, que gana premios, y hay gente que usa las obra como trabajo comunitario. Hay muchas artistas que tienen otros recorridos”, finaliza Kekena Corvalán.

La muestra incluye conciertos, talleres, intervenciones y charlas performáticas que se darán entre el 4 y el 7 de marzo en las salas y auditorios del Centro Cultural Kirchner y forma parte de las actividades organizadas por el Ministerio de Cultura de la Nación y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación que se realizan bajo la consigna "Nosotras movemos el mundo".

La muestra podrá visitarse hasta el 19 de abril.

Todas las actividades son gratuitas y se ingresa por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. Aquellas que se llevan a cabo en el Auditorio Nacional y en La Cúpula requieren reserva de entradas en forma personal o a través de la página web del Centro Cultural Kirchner, donde puede consultarse el programa completo de actividades.

La muestra colectiva "Políticas del deseo: Para todes, tode" podrá visitarse desde el 5 de marzo hasta el 19 de abril en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, CABA, de miércoles a domingos de 13.00 a 20.00 con entrada libre y gratuita.

Esta es la lista de las artistas y colectivos participantes agrupadas por ejes temáticos.

Eje: Somos las Hijas

