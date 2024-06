Nora Iniesta: "Todo el mérito se lo lleva Manuel Belgrano"

En el Día de la Bandera, la artista plástica Nora Iniesta explicó por qué la bandera es su herramienta principal a la hora de crear. “Es algo que unifica, que no discrimina, que no valoriza a alguien más que a otro, somos todos, y somos todos en uno”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nora Iniesta es una artista plástica contemporánea cuya temática reside en la representación plástica de una iconografía ligada al concepto de Patria. Figura entre los destacados dibujantes de la Argentina, es ganadora del premio Braque del Dibujo en el año 1980. También incursionó en el grabado, la pintura, el diseño y la decoración.

Expuso en muestras individuales y colectivas en el país y en el exterior, entre ellas en la Fundación Banco Patricios en 1991, el Fondo Nacional de las Artes en 1998, el Museo de Bellas Artes de La Plata en 1999, en el de Buenos Aires en el 2001, y fue premio Argentino de Artes Visuales en el 2006.

En su obra de Patria, ¿qué hay de Belgrano?

Hay mucho porque Belgrano para mí es un ejemplo. Básicamente creo que todo el mérito se lo lleva él. Y hay mucho porque Belgrano, para mí, siempre fue un ejemplo, de hecho la primera escuela de bellas artes a la que asistí se llama Manuel Belgrano.

Cuando uno habla de ese economista y humanista que Manuel Belgrano fue, también hablamos de alguien que tenía una gran preocupación por el arte. A veces el arte no es lo que debe ser en el sentido de lo importante que es en la formación de todas las personas, la infancia, todo lo que significa para cualquier individuo sumarle una porción de arte.

Para mí los próceres, en un inicio, fueron próceres de papel. Yo ejercito la primer técnica que me fue enseñada en el jardín de infantes que es cortar con tijera y pegar con goma de pegar. Y ellos eran eso, figuritas de papel que uno compraba, Belgrano, San Martín o quien fuere. Pero el día de hoy sé que todo el mérito se lo lleva Manuel Belgrano.

Que nuestra bandera sea la educación

¿Dónde se puede encontrar su obra?

Yo tengo una web, soy bastante independiente y tengo obras en distintos museos. Pero cuando digo que soy independiente me refiero a que mi obra la manejo yo. Si alguien visita mi página web encuentra mi contacto, tengo un estudio en el que recibo gente cotidianamente y paso todo el día ahí, en San Telmo.

Pero viajo mucho, de la pandemia hasta el día de hoy deje de viajar tanto, pero pronto estaré en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. La obra más reciente se puede visualizar desde hoy, que me pone muy contenta, que es “Subterráneos” en la estación Belgrano en la línea de subte E. Ayer terminamos de colocar un mural de una bandera muy simple, cuyo título es “La más linda”.

Hay muchos lugares públicos donde se puede encontrar mi obra. En el aeropuerto de de Ezeiza hay una bandera que en el 2010, por el bicentenario, hicimos una bandera de ladrillos Rastis, esos ladrillitos de industria nacional, y con la suma de ellos logramos armar una gran bandera. Me dió mucha satisfacción porque fue en mayo del 2010 y coincidió con un mundial, y muchísima gente se fotografío y formó parte, porque todos los días se armaba la bandera y la gente podía participar. De noche se quitaban las piezas, y al día siguiente los buenos transeúntes que llegaban o partían podían ser parte.

Trabajo mucho con la idea de la participación, me interesan los públicos que son masivos en lugares que no sea una galería o un museo. Tengo otro mural muy grande en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, que conmemora los 40 años de democracia que no es otra cosa que la bandera hecha con las franjas de la camiseta de nuestra selección de fútbol, y cambiando el 10 de Messi por el 40.

Son suerte de mojones, de recordatorios que me parece realmente importante que estén presentes. Tengo otra bandera que también es “La más linda” en otra versión, en una escuela a la que le debo mucho qué es la Escuela Normal Nacional Mixta de Lomas de Zamora donde yo hice el primario. Doné la bandera y está en la entrada, porque yo creo que la bandera está en cada uno de nosotros.

Manuel Belgrano y la Bandera Nacional: una mirada desde la Historia de la Educación

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un programa donde está incluído el trabajo en jardines de infantes con mi obra. Participo con las maestras o los directores, y si tengo tiempo voy. Porque es fundamental esas participaciones, convivir y compartir con los chicos en eso que es armar entre todos una bandera, hablar, básicamente ser con el otro.

Creo que mi obra tiene una particularidad importante, es una suma de partes. A mí me gusta hablar de la unión y de la reunión de todos los argentinos. Yo visualizo la bandera argentina como un manto si se quiere, que va desde el Estrecho de Magallanes, al Angosto, que es la última localidad argentina que encontramos en el norte argentino. Es algo que unifica, que no discrimina, que no valoriza a alguien más que a otro, somos todos, y somos todos en uno.

Eso es, por lo menos para mí, lo más conmovedor y lo más importante. He viajado bastante representando a Argentina, el premio Braque es un premio francés que se da a artistas menores de 30 años, y también quedé como la única argentina seleccionada a la biela de jóvenes en el Museo de Arte Moderno en París. Y quien era el embajador en ese momento, me acompañó, y lo que a mí siempre me quedó grabado fue “Gracias a vos, hoy la bandera argentina vuelve a formar parte”.

Y también me pasó algo parecido en Corea, país que conozco bastante. Asistí a un festival flag festival, que son festivales de estandartes o de banderas. Era inconmensurable el lugar, era un campo enorme, y la observación de nuestro embajador fue “Allí está nuestra bandera”.

Me siento muy pequeña, muy chica al lado de los hechos y pensar “acá llegué”. Acá estoy en representación de esto que yo siento, este es mi lugar, donde yo elijo vivir, trabajar, estar, compartir. Esa es mi idiosincrasia también.

