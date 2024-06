Mirada de historiador: "El discurso de Milei fue farsesco"

Juan García señaló que Javier Milei reivindica la desobediencia al centralismo porteño, cuando en realidad lo representa al tomar medidas "perjudiciales para las provincias". “La reivindicación del Preámbulo es la búsqueda de preservar una identidad política del radicalismo”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan García es historiador egresado de la Universidad de Buenos Aires y docente de Historia de Sistemas Económicos e Historia Social General. Además, trabajó en diversas escuelas e institutos terciarios, tanto de Capital Federal como de la provincia del Chaco.

En un nuevo aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano recordamos a uno de los más grandes próceres nacionales.

¿Escuchó el discurso de Milei?

Lo escuché.

¿Es justo calificar a Belgrano de militar y no de político?

Hay que tener en cuenta el contexto de la época, porque desde las invasiones inglesas, en la ciudad de Buenos Aires, había habido un proceso de militarización de la población civil con la creación de milicias para expulsar a los ingleses, que después jugaron un rol absolutamente determinante en la Revolución de Mayo.

Entonces, antes de la revolución, los que iban a ser los dirigentes políticos de la Revolución de Mayo tenían participación militar, lo cual no quiere decir que fuera un militar, porque en la medida que se habían formado milicias que abarcaban a un conjunto de la población de la época y de sectores sociales muy amplios, todo el mundo era un poco militar.

Lo militar no era lo principal, sino lo accesorio.

Lógico. Ahora, como dirigente político y militar llevó a cabo hazañas gigantescas. Por ejemplo, el éxodo jujeño.

Pero el éxodo jujeño, que salvó la revolución porque fue lo que permitió frenar el avance de los españoles en la batalla de Tucumán, no hubiera sido posible sin un dirigente político de un pueblo que está luchando por la libertad contra la opresión colonial. O sea, no es una virtud estrictamente militar, sino que es una capacidad de movilización política de la población en un proceso de liberación nacional.

¿Qué más le pareció de los tres discursos que se referían a Belgrano?

A mí lo de Milei me pareció un poco farsesco, porque él buscó armar un paralelo entre su presidencia, la supuesta lucha por la libertad y la desobediencia de Belgrano respecto de la orden del Triunvirato en la época de no utilizar la bandera que había creado en 1812. Y esto no tiene nada que ver, porque si uno mira el sentido general de la presidencia de Milei, él arrancó reivindicando una desobediencia respecto de las órdenes del centralismo porteño. Y él representa más que nunca el centralismo porteño. Está ahogando a las provincias.

Tuvimos una rebelión en Misiones por cuestiones salariales, producto del ajuste del Gobierno nacional. Ha modificado sin acuerdo todas las alícuotas, ha avanzado en impuestos y en medidas contra las provincias. Luego reivindica la lucha por la libertad, pero en la Argentina todavía hay cinco presos de la movilización de la semana pasada, que no se sabe qué les imputan. Tiene un sentido totalmente opuesto.

Hoy por hoy, si uno mira la realidad de la Argentina, Milei no es una fuerza progresiva como en su momento representó la lucha por la libertad contra el colonialismo español de ninguna manera. Me parece que en ese sentido fuerza mucho la mano. Además, ¿quiénes serían hoy los que se oponen a la libertad? ¿Los sindicatos, las organizaciones populares, los trabajadores? ¿Los que fueron a la plaza el otro día? No sé bien quién ocuparía en esa analogía el rol de los que se oponen a la supuesta causa de la libertad.

Me parece que en lo de Milei no hay ninguna lucha por la libertad de nada, sino que hay un reforzamiento represivo.

¿Qué le pareció el discurso de Pullaro cerrando con la lectura del Preámbulo de la Constitución y la misma herramienta de fervorizar a la audiencia que utilizaba Alfonsín?

Creo que forma parte de una política del radicalismo de hacer, al mismo tiempo, una oposición y un acompañamiento crítico al Gobierno de Milei. Me da un poco esa impresión, un radicalismo que busca colocar la reivindicación de la Constitución y del alfonsinismo un poco en contra de Milei, y por eso esboza una cierta oposición dividida en diferentes salas. Lousteau tuvo una oposición en el Senado y el resto del radicalismo tuvo otra, aunque Lousteau también dio quorum. Pero me parece que tiene que ver con ese posicionamiento. Ahora, finalmente, el radicalismo está acompañando las medidas del Gobierno nacional, incluso están discutiendo acompañar sin cambios en la Cámara de Diputados.

Como corriente, si uno lo mira en términos más históricos, la reivindicación del Preámbulo es también la búsqueda de preservar una identidad política del radicalismo que, producto de las diferentes alianzas que fue haciendo el radicalismo en todos estos años, de los vaivenes y de los quiebres que tiene como fuerza política, de las disensiones internas que tiene, es una identidad que está bastante cuestionada como una fuerza fundamentalmente democrática. Entonces creo que Pullaro trató de mostrar eso.

Ahora, eso también se da un poco a las patadas con toda la reivindicación de Bukele, que está haciendo tanto el Gobierno nacional como también en gran medida el gobierno de Santa Fe en la cuestión del narcotráfico, que es un problema muy complejo el narcotráfico, pero si uno se para en una defensa de valores democráticos, republicanos, etcétera, la reivindicación de Bukele no es muy consistente.

