Día 193: El león y la furia

“Titulamos la apertura de hoy parafraseando el título de la principal novela de William Faulkner, El rugido y la furia, para analizar la interdependencia de dos fenómenos que emergieron de la opinión pública en la actualidad. El presidente Javier Milei y Furia, la participante de Gran Hermano”, indicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

El año pasado, la sociedad votó a un candidato que hacía campaña con una motosierra en la mano y sostuvo, con cientos de miles de votos cada gala, a una participante cuyo apodo es Furia. Es natural que haya quienes percibamos ambos fenómenos como parte de un mismo síntoma.

Gran Hermano originalmente es un personaje literario de George Orwell, autor de ideología trotskista que había construido la idea de un líder totalitario inspirado en los regímenes estalinistas para describir una sociedad sometida por este tipo de mandatarios. La idea de un Gran Hermano es tomada por el reality show por la noción de estar siendo filmado las 24 horas del día y las implicancias que esto puede tener en la forma de actuar de las personas. Más que la idea de Orwell, se puede hablar aquí del panóptico, un modelo de prisión ideado por el filósofo alemán Jeremy Bentham, en 1791, para tipos de cárceles en las que había un lugar central en donde estaba el custodio y cinco alas que salían de ellas en donde el custodio podía ver absolutamente todo.

Su nombre viene de la raíz griega “verlo todo” (pan- opticón) y, como su propio nombre indica, se basaba en una construcción circular opaca por su cara exterior y transparente por su zona interior, de forma que, colocando una torre de vigilancia en medio, se podría vigilar a todos los presos a la vez con un mínimo consumo económico y personal. La idea de sociedad panóptica fue estudiada nada menos que por Michel Foucault en “Vigilar y Castigar”.

Gran Hermano, el panóptico de la TV es un fenómeno televisivo masivo desde su comienzo. En la actualidad, los números de rating no son los de antaño, Gran Hermano tiene un rating promedio de 17,2, mientras que en 2001 tenía números cercanos a los 40 puntos.

Por esto es natural que teniendo en cuenta que en el programa, que votan cientos de miles de personas y donde se discuten valores, formas de pensar y estrategias de diferentes jugadores, tratemos de pensar si todo esto nos dice algo de nosotros mismos como sociedad.

Juliana Scaglione, más conocida como “Furia”, la participante de la que más se habló en esta edición de Gran Hermano, fue echada de la casa con más del 60% de los votos en contra. Esta jugadora que había hecho de la agresión permanente, del individualismo extremo y del histrionismo su marca personal, fue ubicada por todo tipo de analistas como parte del mismo fenómeno que Javier Milei. Como parte de ese gusto por lo disruptivo por el que se inclinó buena parte de la opinión pública.

Además, Furia había manifestado su simpatía por el Presidente y su crítica al peronismo. ¿El dato de que Furia haya sido expulsada con semejante porcentaje de la casa nos dice algo de la opinión pública o es un dato que tiene que ver con otras variables?

Desde el comienzo del juego, la participante demostró su apoyo al Presidente en varias ocasiones con dichos como “aguante el peluca” o justificando el voto de la sociedad hacia Milei porque “el chabón lucha, grita y pelea, y es la voz de muchas personas”. Además, festejaba que “Peronia se terminó”, en un juego de adivinar palabras.

El primer Gran Hermano, en 2001, lo ganó Marcelo Corazza que, independientemente de lo que sucedió después, en el programa había construido la imagen opuesta a Gastón Trezeguet. Mientras el ahora productor se mostraba como el estratega que logró sortear todas las galas sin nominaciones, Corazza era nominado por decir lo que pensaba y mostrarse sincero. En el primer Gran Hermano lo que se valoraba era la sinceridad y los valores.

Luego hubo historias de redención. Viviana y Diego. Ambos desde su lugar habían construido la imagen de una chica que había tenido que ejercer la prostitución y un joven que había estado preso. Ambos luchaban por salir adelante y a través de esta historia ganaron apoyo en la opinión pública.

En el 2011, hubo un giro importante. El ganador fue Cristian U, equivalente a Gastón Trezeguet. Cristian U era estratega, individualista y ponía el triunfo personal por encima de cualquier otra relación en la casa. Mientras que en GH 2022, se le volvió a dar el lugar al esfuerzo y los valores. Marcos Ginocchio, un estudiante de derecho salteño que hizo del no conflicto su marca registrada. Aclaramos que todas estas son construcciones de imagen que se realizaron dentro del show, no estamos hablando de personas reales. Son personajes que se construyen y que reflejan valores sociales o formas de pensar que intentan conectar con segmentos de la sociedad.

En el caso de Furia, hubo un hecho que hizo la diferencia y que empezó a construir una suerte de legión de seguidores, casi una secta de este personaje, que acaso posibilitó su constante triunfo frente a otros nominados durante las diferentes galas. A tres semanas de haber empezado el programa, ella mantenía una competencia física con “El Paisa”, un jóven de 20 años llamado William que tenía el perfil de “buena persona”.

Sin que nadie haya visto al principio lo que había sucedido, se vio al Paisa y a Furia discutiendo y él la acusaba de haberlo agredido físicamente.

En ese momento, tanto los panelistas como el público y el resto de los participantes se pusieron del lado del joven. Luego las cámaras mostraron que el Paisa estaba sobreactuando, enojado porque Furia le había ganado en la competencia.

Desde ese momento, se empezó a gestar la idea de que hay quienes mienten, que podría considerarse son los políticos, y parecen una cosa que no son. Frente a cada sobreactuación moral por los dichos y la conducta de Furia que hacían el resto de los protagonistas, ella se instalaba cada vez más. Es muy similar a la construcción que hizo Milei y su oposición al resto de los políticos “que mienten” desde su perspectiva.

Algo que caracterizó a la participante fue la velocidad con la que se enojaba y agredía a sus compañeros. “Quién te cuida gil”, le lanzó a Emmanuel Vich, en una acalorada pelea mediante un juego que involucraba a su principal rival, Martín “El chino” Ku.

Otro de los datos distintivos que tienen Furia y el resto de la derecha es el carácter discriminador de sus dichos. En general se caracteriza al progresismo como al segmento de la sociedad que se cuida de no opinar de los cuerpos del resto y a la derecha como quienes no son políticamente correctos y no se fijan en estos cuidados. Por ejemplo, Furia hizo referencia al cuerpo de un participante de manera despectiva y sostuvo que “el gordo con una cadena que la agita le está mostrando a otros gordos que pueden llegar alto", mientras explicaba su trabajo como entrenadora ya agregaba “a mí a los gordos boludos me los traen a entrenar”.

¿Es igual la furia de Furia que la ira de Javier Milei?

"Ella me quiere manotear el bolsillo", sostuvo Milei en febrero de 2019, en referencia a Sol Pérez. En otro momento comparó a los políticos con chorros, y en respuesta a Nito Artaza, mediante gritos expresó: “como voy a saber de política si no soy chorro”.

La expresión social de la furia y la ira es la violencia. Steven Levitsky, profesor de Harvard y coautor de un libro que se llama “Cómo mueren las democracias”, dijo que “el uso de la libertad de expresión para promover la violencia debe tener un límite”. Y agregó, hablando de Donald Trump, que “cuando políticos fomentan la violencia, cuando abrazan grupos extremistas y otros - como han hecho muchos republicanos-, se quedan en silencio ante actos de extremismo o de violencia, en algún momento va a crecer la violencia. Lo hemos visto en Europa, en los años 20 y 30, lo vimos en América Latina en los años 60 y 70, lo vimos en Chile en los 70. Cuando los políticos promueven la violencia sube la probabilidad de que se produzcan actos de violencia”.

Esta puede ser una buena puerta para entender el fenómeno de Furia en Gran Hermano y Javier Milei en la sociedad: el enojo y la insatisfacción pueden encontrar cauces sobre los que hay que estar prevenidos. También es un dato que los mismos que apoyaron a Furia desde ese 11 de diciembre en que empezó el Gran Hermano, un día después de la asunción de Javier Milei, sean quienes la sacaron de la casa.

La salida de Furia de Gran Hermano puede compararse, aunque obviamente en otra escala, con los sucesos del Capitolio cuando salió Trump y los de Brasilia cuando perdió Bolsonaro, ya que hubo acusaciones de los fanáticos de la participante hacia la productora de Telefe y agresión, en la puerta del estudio, a distintos participantes del reality.

Durante su entrada al estudio de GH, luego de la salida de la casa, la participante realizaba movimientos como si entrara a un concierto de rock donde ella era la estrella, sacando la lengua y levantando el dedo medio.

Ceferino Reato, periodista político y director de la Revista Fortuna, que además hace tiempo es panelista en las galas de Gran Hermano, es decir, alguien que en su labor periodística une estos dos mundos que queremos analizar, estuvo ayer en este programa y dijo que “lo que pasó con Furia es una alerta para Milei”. “La gente se cansa”, aseguró.

Hubo otro personaje al que le decían “El Furia” y, al igual que Milei, vino en su momento a cambiar el sistema político. “Apareció en 2003, era Néstor Kirchner”, recordaba Reato.

Por otra parte, la participante señaló que “no sé si Milei existe” pero aprovechó para comentar que “veo que todos están viajando”, haciendo referencia a que el país estaba pasando un buen momento.

Sin duda, Furia es uno de los fenómenos televisivos del momento y al ser un personaje tan complejo y atípico es difícil terminar de entender lo que representa para la opinión pública y para los cientos de miles de personas que votaron para que se quede o para que se vaya. Alguien que, al igual que Milei, despierta pasiones.

Por lo pronto, evidentemente la agresión permanente, el individualismo extremo y las descalificaciones personales, en algún momento, terminan por cansar.

Aunque, sugestivamente, también existen versiones de una reunión entre Furia y Milei: ¿será una candidata de La Libertad Avanza en el futuro? ¿Será un símbolo de la sociedad en la que vivimos?

Otra de las frases de Ceferino es que “en política hay algo seguro que en algún momento se pierde”, así como aquella idea de que somos seres para la muerte porque todos somos mortales. En el aspecto simbólico de la política, inevitablemente hasta el político más exitoso, en algún momento pierde.

