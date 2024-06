Ceferino Reato: "Lo que pasó con Furia es una alerta para Milei: La gente se cansa"

El periodista Ceferino Reato explicó que tanto Furia como Milei son “personajes que despiertan amor y odio”, interpretando el reality como un reflejo de la realidad social del país. “Hemos tenido grandes líderes a nivel mundial, y aún así, la sociedad terminó cansándose de cada uno de ellos y expulsandolos", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ceferino Reato es periodista, director ejecutivo de la revista Fortuna, fue editor del Diario Perfil entre el año 2005 y 2010. Además, realizó tareas como asesor de prensa de la Embajada Argentina en la Santa Sede desde 1992 hasta 1997. Obtuvo el premio Santa Clara de Asís. Además, es panelista de Gran Hermano, el programa de televisión más visto del año. La figura de ese programa, “Furia”, una de las participantes que despertó más amores y odios entre el público que consume este tipo de realitys, acaba de ser reemplazada. Ceferino analiza la relación entre este fenómeno y la figura del presidente Javier Milei.

¿Es demasiado artificial pensar que el casting de Gran Hermano eligió ese personaje, Furia, como una metáfora para una sociedad furiosa que eligió un Presidente que podría ser furioso? Si no entiendo mal, el programa no comenzó el mismo día que asumió Javier Milei, el 10 de diciembre, ¿es así?

No lo sé, yo creo que no. Creo que Furia, viéndolo a la distancia, se imponía como elegida para cualquier programa como este porque es un personaje magnético, despierta amores u odios, pero es imposible no mirarla. Yo creo que fue la gran protagonista de esta edición que comenzó el 11 de diciembre, al día siguiente de la asunción.

Yo escribí un artículo para Perfil.com donde decía que este personaje magnético sintoniza con la opinión pública que había elegido a Milei como presidente. Se parecen mucho. Ambos despiertan amores y odios, y ambos hacen de la agresión permanente, continua, de esa intensidad tan particular, su estilo. En un caso de juego, y en otro caso estilo político. Milei siempre fue así, y Furia es muy parecida.

Pero también mencionaba que no es algo llamativo. En el 2003 también apareció otro personaje en la política que prometía hacer un país normal, al cual también sus íntimos le decían “el furia”, que fue Néstor Kirchner. Es algo peridódico entre nosotros que aparezcan esos liderazgos que prometen barrer con todo lo que nos ha hecho tanto mal, “la casta” sería eso, en el lenguaje actual del presidente Milei.

Gran Hermano, con esa particularidad de ser un programa híbrido que también refleja qué está pasando en la calle con la gente, en esta edición estuvo monopolizada por una figura como Furia, que estaba sintonizada con la opinión pública Argentina.

Es como un espejo de la sociedad. Y es entender cuanto Milei, o en su momento Néstor después de la crisis del 2002, eran más agentes de un deseo social que ellos mismos actores de eso. Eran consecuencia más que causa.

Sí, yo creo que primero está la demanda de la sociedad y después está la oferta de la política. Oferta que, en el caso de Milei, llega después de un descarte. Alberto Fernández estaba descartado, pero también Larreta se descarta sólo porque no sintoniza con esa emanda, y aparece Milei. Esa es la idea del análisis, porque Gran Hermano tiene esta particularidad, es un juego, se compite por un premio y hay reglas, pero también es un reality.

Y eso lo hace un híbrido muy interesante, porque la realidad se va colando de distintas maneras. Primero, a través de los personajes que nos reflejan y reflejan ese cambio, porque la edición anterior del programa fue totalmente distinta. Ahora, hay algo importante acá que también es una alerta para Milei: la gente se cansa.

Con la política sucede eso. Nosotros hemos tenido grandes mandatarios a nivel mundial, Fernando Enrique Cardozo, Clinton, Felipe González, Tony Blair y más, pero la sociedad terminó cansándose de cada uno de ellos y terminó expulsandolos. En el caso de Furia, es un personaje tan intenso que la misma gente que tanto la respaldó, anoche la echó con el 62% de los votos, esto es una alerta para Milei.

Primero porque en la política siempre hay un momento en el que se pierde, eso es lo único cierto casi de la política. Y lo segundo es que los personajes intensos también despiertan odios intensos, como es el caso de Furia. ¿Qué pasará con Milei?, yo no lo sé y no se puede saber, pero yo, si fuera él, estaría atento a todos estos fenómenos.

La semana pasada, por el G7 por un lado, porque el Papa recibió a Axel Kicillof y anteriormente había recibido al sindicato de aeronavegación y posó con banderas de Aerolíneas Argentinas, hubo un protagonismo del Papa, hubo un Papa político. Vos que conocés eso por haber vivido en el Vaticano de una época distinta del Papado al actual, ¿Qué reflexión te genera el posicionamiento que el Papa tiene en la Argentina? ¿La semana pasada hubo algún cambio del Papa respecto al Gobierno?

Al Papa le interesa la política. Le interesa porque es argentino, porque le interesa la política, le gustan los chismes de la política, está en el día a día y tiene una gran red de información. Y obviamente sigue este tema de Milei, que es un Gobierno tan disruptivo, y va tomando ciertas posiciones, porque posar con la bandera de Aerolíneas Argentinas quiere decir mucho. Se estaba discutiendo la Ley Bases y ese mismo día el Gobierno aceptó sacar a Aerolíneas de la lista de empresas que se iban a privatizar.

Esas son cuestiones que no son una casualidad. El Papa tiene contactos con el Gobierno, tiene muchos y de altísimo nivel. Y con Milei yo creo que tienen una desconfianza mutua, obviamente uno es presidente y el otro es el Papa, se tienen que llevar bien, pero la desconfianza es mutua. Y también la desconfianza que tiene el Papa con respecto a los extremismos, es un tema que a él le preocupa mucho.

Con Georgia Meloni han recompuesto relaciones. Meloni no es la misma Meloni de la campaña, y tiene cosas parecidas a Milei, pero no tanto. Ella es mucho menos liberal en economía, es más conservadora, pero respecto del aborto, algo a lo que ella se opone, lo que hizo fue reforzar la ayuda del Estado para las mujeres que no quieran abortar. Es una sociedad distinta y ella es distinta, entonces ahí ha mejorado el vínculo con el Papa, además de que Meloni se ha visto fortalecida en los últimos comicios y el Papa es una persona pragmática.

Pero él se mete en este fenómeno de la irrupción de los extremos que está dando tanto que hablar en casi todo el mundo, y Argentina es su país, y la Iglesia siempre está atenta a los que más sufren, a los pobres, que vendría a ser su “clientela natural”.

