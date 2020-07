Alberto Fernández recibe a infectólogos para definir el futuro de la cuarentena

Alberto Fernández atraviesa momentos decisivos para su Gobierno: esta semana debe definir cómo sigue la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir del sábado 18 de julio. Ese día se cumplirán 121 días del aislamiento social, preventivo y obligatorio instalado el 20 de marzo para frenar la pandemia de coronavirus, y todo indica que el gobierno nacional, junto al porteño y bonaerense, avanzarán hacia una flexibilización. La apertura llega justo en el pico de casos, con una curva que se descontroló hace más de un mes y marcó un récord este miércoles de más de 4200 casos y 82 muertos por COVID-19.

El presidente recibió ayer al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quienes coincidieron en la necesidad de flexibilizar la cuarentena. Como antes de cada anuncio, el jefe de Estado congregará este jueves 16 de julio al comité de expertos que lo asesora, compuesto por infectólogos y epidemiólogos. El encuentro está previsto para las 11 en la residencia presidencial de Olivos con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, según informó la agencia Télam. La fecha del anuncio todavía no está confirmada pero tendría lugar entre este jueves y el viernes 17 de julio.

Rodríguez Larreta y Kicillof llevaron una propuesta conjunta a la reunión de ayer para volver a un esquema similar al que regía hasta junio, con comercios de cercanía y posibilidad de actividades recreativas y ejercicio. La idea del Ejecutivo nacional era flexibilizar si la curva de casos se mantenía estable esta semana gracias al endurecimiento de la cuarentena de fines de junio, pero los contagios siguen batiendo records. Sin embargo, todo indica que el Gobierno avanzaría daría de todas formas con la reapertura por el agotamiento de la población y la crisis económica.

Así lo blanqueó este jueves Tomás Orduna, médico infectólogo e integrante del comité de expertos que se reunirá con Fernández. "Esta cuarentena no llega ni por lejos a la de marzo y abril", sostuvo en diálogo con Caimí a las seis, ciclo que se emite por AM750. "Ayer nos dieron una piña", reconoció el especialista en referencia al pico de contagios, y agregó: "Pensábamos que con 2000 casos estábamos en la cumbre y no es así". Orduna destacó no obstante que "la letalidad está bastante controlada, es baja" y afirmó que "el uso del tapaboca y la higiene de manos es la vacuna que tenemos".

Por su parte, Daniel Gollán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, anticipó hoy que "todos los movimientos los haremos con mucho cuidado" y que analizarán la situación según la evolución de casos a partir del sábado. "Si todo va bien, soltaremos más actividades", dijo.

"La Ciudad seguirá el mismo criterio, la apertura será con mucha cautela. Tenemos que pensar en el cansancio de la gente y en que la enorme cantidad del pueblo argentino se ha portado muy bien", completó el funcionario bonaerense.

