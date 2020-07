Luis Barrionuevo advierte al Gobierno: "No jodan con la gente, ya vivimos el 'que se vayan todos'"

El sector gastronómico es uno de los más afectados por la cuarentena implementada desde el 20 de marzo para frenar la pandemia de coronavirus. Ante ese panorama, el sindicalista Luis Barrionuevo advirtió este miércoles 15 de julio que en el Gobierno "están desorientados" y reclamó que "no jodan con la gente" porque "ya vivimos el 'que se vayan todos'". Así se refirió al estallido de 2001, aunque anticipó que la crisis actual "será peor". A su diagnóstico se sumaron los representantes de los sindicatos de comercio y construcción, quienes pidieron "abrir la economía y comercializar".

"Este es un país presidencialista y nosotros confiamos en el Presidente. El trabajo que hoy realiza la CGT a través de los distintos sectores empresariales es para el día de mañana. La preocupación nuestra es que nos vienen cuidando desde hace cuatro meses, encerrándonos, pero no nos dicen qué tenemos para mañana. Creo que están desorientados", expresó el titular del sindicato de los Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) en diálogo con A dos voces, ciclo que se emite por TN.

Barrionuevo insistió en que "la situación es delicada, no alcanza la comida para dar. Somos el sector productivo, que los políticos se dejen de joder porque no se juega con la gente. Acá hay un problema de liderazgo político y de la conducción política".

"Queremos saber a dónde estamos parados. Creo que nos tuvieron 60 días encerrados y tienen que hacerse cargo los infectólogos y el ministro de Salud. Llegamos a este momento donde el hartazgo es terrible, pero el hambre también lo va a ser", dijo y agregó: "No necesitás 24 ministros, necesitás ocho que tengan capacidad, experiencia y que conozcan la situación de los pobres y los empresarios. No necesitamos CEOs. Le digo al Presidente y a la que puede estar atrás: 'No jodan con la gente, ya vivimos el que se vayan todos'".

Gerardo Martínez, del gremio de la construcción, señaló: "No hay un dilema entre salud y trabajo, tienen que estar en el mismo rango de preocupación. Tendría que haber un consejo transitorio de emergencia del desarrollo económico y productivo para analizar el impacto que generan las medidas sanitarias de contingencia con respecto a las medidas que se podrían resolver de una manera diferente para que los daños colaterales que genera la pandemia no sean tan desastrosos".

Shoppings del AMBA: 20% de los comercios no vuelven a abrir tras la cuarentena

"No todos vivimos la pandemia de la misma manera y estoy agradecido con el Gobierno que tomó las medidas preventivas. Pero lamentablemente no todos tenemos garantizados el 100% de nuestros salarios, la actividad privada sufre consecuencias garrafales. Lo importante es apostar al diálogo, esta pandemia nos da la oportunidad para hacer un salto cualitativo y reconstruir el contrato social", expresó el secretario general de UOCRA.

Desde el gremio de comercio, otro de los sectores más afectados por el aislamiento, Armando Cavalieri consideró que el coronavirus "va a seguir hasta que la sociedad científica descubra los orígenes. Por eso, hay que convivir con el virus. Tenemos que abrir la economía y comercializar. Esta crisis es peor que la del 2001, hace 120 años que no hay una crisis como esta".

"La gente se comportó maravillosamente bien. La disciplina que hubo en la cuarentena fue un aporte que hizo la sociedad para la solución". Y acotó: "Acá está en peligro la Nación, no un Gobierno, estamos en la (fase) terminal", concluyó.

DR/FF