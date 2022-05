Alberto Fernández le respondió a Patricia Bullrich mediante Dalbón: "Fue hacer lo que le gusta, circo"

Luego de que la audiencia de mediación entre el presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich, fracasara y ni siquiera llegaron a verse cara a cara, el abogado del mandatario nacional, Gregorio Dalbón, le respondió a la exministra de Seguridad: "La demandada fue hacer lo que le gusta. Circo".

"Acá saliendo del Juzgado. Vamos poniendo las cosas en su lugar. La Sra. Bullrich buscaba enfrentar al Presidente y Alberto no tenía problemas en verla si se retractaba. Al no hacerlo, se hizo la audiencia y terminó el acto. Enojada la Demandada fue hacer lo que le gusta. CIRCO", expresó Dalbón en su cuenta de Twitter donde lanzó varios dardos contra la dirigente opositora. El mensaje fue retuiteado por Alberto Fernández.

Anteriormente, el abogado ya había manifestado: "Finaliza la audiencia ante el Juzgado 21, ⁦⁦@alferdez⁩ no parece salir o estar escondido. Simplemente cumplimos el acto y al no haber retractación, ignoramos a la demandada y se abrió el juicio a prueba. Esta es la verdad. Lo demás es circo de Bullrich".

Patricia Bullrich, tras la audiencia de mediación con Alberto Fernández: "Ratifiqué mis dichos"

"No se escondió y Ud lo sabe. Solo que la ignoró y a Ud le duele! Reconozca que su plan fracasó. Linda tarde y tranquilícese que hoy la vi muyyyy nerviosa", dijo citando un tuit de Bullrich y agregó: "No Sra. temor no le tiene nadie. El Presidente no le va a conceder ni un segundo a su provocación. Ud no comprende que no hay obligación. Solo vende humo a los que la siguen. Cada vez menos, por cierto".

Asimismo, comentó: "Que manera de distorsionar la realidad, en fin que se puede esperar de Ud! Pidió la audiencia presencial sólo para provocar y politizar. Le salió mal. Muyyy mal! Saludos!! Que tenga una hermosa tarde!".

"La audiencia fue en cuartos separados. El motivo? -no hubo retractación- Por ello se abrió a prueba. Bullrich anhelaba ver al Presidente y no lo permití. Ya que sin acuerdo no tenía sentido. Buscaba provocar y se quedó con las ganas, no entramos. Se fue con ira y enojada. FIN", afirmó Dalbón.

Alberto Fernández y su abogado Gregorio Dalbón. FOTO: NA

Patricia Bullrich contra Alberto Fernández: "Se escondió en un cuartito y mandó una patota"

Previamente, la presidenta del PRO había dejado en claro su postura. "Es una vergüenza que el Presidente de la Nación haya venido para quedarse en cuartito guardado. Lamento que el Presidente no tenga lo que debería tener para enfrentarnos cara a cara", insistió la titular del PRO en la vereda del Juzgado Civil 21, al tiempo que narró que ratificó sus declaraciones en torno a la falta de acuerdo con Pfizer en la pandemia.

En ese sentido, profundizó: "¿Por qué ratifiqué mis dichos? Porque el contrato que el Presidente no firmó le trajo dolor a los argentinos; yo hoy lo que hice fue ser un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener la vacuna a tiempo".

Patricia Bullrich, contra Alberto Fernández: "El Presidente nuevamente poniéndole un precio a la cuarentena"

La ex ministra de Seguridad ratificó sus dichos y cuestionó al mandatario por no haber accedido a un careo: "No se animó a mirarme a los ojos". "Se escondió en un cuartito y mandó una patota", lanzó Bullrich, acompañada por su abogado, Néstor Balian. A su salida en auto, la exministra despidió al jefe de Estado con señas que dejaban entrever que huía del lugar.

Patricia Bullrich llegando a la audiencia. FOTO: Télam

Por qué es la demanda entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich

El proceso judicial es porque la ex diputada nacional denunció que la presencia de un intermediario en las negociaciones entre el Estado argentino y el laboratorio Pfizer por las vacunas contra el Covid-19 sugerían que hubo un posible pedido de sobornos, algo que fue negado por el Gobierno y desmentido incluso por Pfizer: ante ello, el mandatario interpuso la demanda y dijo que el resarcimiento será donado.

En el interior del Juzgado, tanto el Presidente de la Nación como la titular del PRO estuvieron en habitaciones separadas.

Al haber sido ratificado sus dichos por parte de Bullrich ahora procede la demanda, o sea aquella que inicialmente entabló el mandatario a través de su abogado Dalbón.

Para los tiempos de la demanda, la Justicia civil no tiene plazos establecidos y lo que resuelva podría ser apelado a la Cámara Nacional en lo Civil, que tiene la última palabra.

ED