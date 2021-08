Bullrich sobre el acuerdo con Pfizer: "Alberto Fernández debería hacerse juicio a sí mismo"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se pronunció este domingo 1 de agosto sobre el acuerdo que cerró el gobierno de Alberto Fernández por la compra de 20 millones de vacunas de Pfizer y sostuvo que el presidente "debería hacerse juicio a sí mismo".

"El presidente (Alberto Fernández) debería hacerse juicio a sí mismo. Quedó claro que no querían comprar vacunas, que hicieron mal la ley, que no querían armar un decreto. Millones de argentinos que no aceptan más esta modalidad", sostuvo Bullrich en LN+

Las declaraciones de la líder política se producen un mes después de que Fernández realizara una demanda en su contra por "difamación". Bullrich sostenía que el Gobierno pidió "retornos" para aceptar la vacuna o quería establecer un intermediario.

"Me parece poco serio que un presidente quiera hacer un juicio solo para ganar plata. Ahora tenemos una cantidad de muertos, negocios cerrados, pueblos sin educación porque decidieron no comprar la vacuna Pfizer", arremetió el 16 de junio.

Haciendo hincapié en una presunta "cuestión ideológica" en la comprar de dosis, dijo: "El gobierno desde el primer día intenta privatizar el estado, lo partidiza lo más que puede. Ahora se les ha venido en contra. Todo ha sido un desastre".

Y agregó: "Hay provincias como Bolivia que ya terminaron con el contrato de Sputnik V porque fracasó con la segunda dosis. Está claro que con lo de Pfizer no quisieron terminar con la vacuna. Ahora era fácil, era con un decreto, la ley se cambiaba fácil".

El Gobierno admitió que ofreció regalías petroleras como garantía para negociar con Pfizer

"Las PASO son un amistoso y tiene que haber amistad cívica"

En vistas a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, Bullrich precisó que "en esta elección tenemos que empezar a mostrar qué vamos a hacer en el futuro del país". Sin embargo, recordó que "en nuestra anterior gestión, nos fuimos desgastando".

Restándole importancia a los tensos cruces dentro de Juntos, consideró que las PASO "son un amistoso y tiene que haber amistad cívica". "Las coaliciones tienen que tener cada vez más niveles de institucionalización y saber cómo cumplirlo", indicó

En los últimos tramos de la entrevista, la presidenta del PRO concluyó: "Es fundamental que entendamos que nosotros somos la representación de millones de argentinos. No podemos estar debajo de las expectativas".

