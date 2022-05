Patricia Bullrich, sobre la mediación con Alberto Fernández: "De ninguna manera me voy a rectificar"

Patricia Bullrich advirtió el lunes por la noche que no modificará su postura en la nueva mediación que tendrá con Alberto Fernández este martes 17 de mayo, a mediodía. Esta última se da en el marco de la demanda que el Presidente inicio en su contra, luego de las declaraciones que Bullrich realizó sobre un supuesto cobro de coimas por parte del Gobierno, en las negociaciones con Pfizer relacionadas a las vacunas contra el COVID-19.

Lejos de pensar en retractarse, la ex Ministra de Seguridad consideró que quien debe dar explicaciones es el Presidente argentino. En dialogo con TN, expresó: “Debe explicar por qué, no ignorando la situación, habiendo recibido al presidente de Pfizer Argentina y Latinoamérica, y sabiendo que su ministro tenía el contrato listo para firmar, no lo hizo”. Por otro lado, la dirigente política agregó: “Yo solo fui la transmisora de lo que millones de argentinos le hubieran dicho: ‘cómo el presidente no contrata una vacuna que tenía a precio especial’”.

Cara a cara en Tribunales: Alberto Fernández, Patricia Bullrich y otra audiencia por la demanda de difamación

Luego de frustrarse las negociaciones con Pfizer por la provisión de inoculantes contra el coronavirus, la ex ministra declaró que aquella operación no pudo concretarse por un supuesto pedido de "sobornos" por parte del Gobierno. Al respecto, Bullrich expresó: “Yo no tengo ninguna conciliación con el Presidente por haber dicho la verdad. No me voy a rectificar de haber puesto sobre la mesa una verdad a voces”.

Además, dijo que “Él (Alberto Fernández) echó al ministro (Ginés González García) y al año dijo ‘mi gran amigo Ginés’. Es decir que lo echó sin convicción, siguió pensando que no había sido una persona que había estado en el vacunatorio VIP y que no se había robado las vacunas. Los argentinos sufrimos mucho eso”.

Por otro lado, consideró que “Todo podría haberse evitado si el Presidente tenía puestos los ojos en la prioridad del país en ese momento, que era tener la vacuna lo antes posible. Él había tomado una decisión que fue mala, que fue encerrarnos a todos. Vizzotti lo dijo: ‘teníamos que haber dejado caminar y trabajar a la gente’. Salieron las cosas más autoritarias del ser humano”.

Esta instancia de mediación, será la segunda de este tipo entre el Presidente y Patricia Bullrich. En junio del año pasado, el proceso se llevó a cabo de forma virtual, pero al no haber acuerdo entre las partes, la demanda siguió su curso. En ese momento, Alberto Fernández reclamó un resarcimiento económico, de 100 millones de pesos, aunque, según su abogado, su máximo objetivo era limpiar su nombre. “Lo único que le interesa es que se lea la sentencia en todos los lugares donde se replicó la noticia sobre Pfizer", dijo en declaraciones radiales el letrado Gregorio Dalbón.

Patricia Bullrich, contra Alberto Fernández: "El Presidente nuevamente poniéndole un precio a la cuarentena"

Acerca de la interna oficialista

En otro orden de cosas, con en la mirada en la interna oficialista, la dirigente de Propuesta Republicana aseguró que Cristina y Alberto Fernández tienen muchas cosas en común. Opinó que “son más de las que pensamos: su mirada de Rusia, su mirada de la política económica, el control de precios, el gasto fiscal, seguir gastando sin importarle cuánto le sale a Argentina y seguir emitiendo”.

Por último, expresó: “Lo que Cristina Fernández de Kirchner quiere ahora, es decir: ‘Yo, Argentina, con este gobierno no tengo nada que ver, Alberto Fernández salió de la nada’”, y concluyó: “Ella quiere conservar su poder político, pero como si fuera distante del poder político de Alberto Fernández”.

MAR / fl