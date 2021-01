Alberto Fernández, tras el debate del "lawfare" en el kirchnerismo: "No daré ningún indulto"

En medio del debate sobre los "presos políticos", con los pedidos de algunos dirigentes oficialistas de indultar a ex funcionarios kirchneristas, el presidente Alberto Fernández volvió a descartar esa medida: "No daré ningún indulto", aseguró. En cuanto a las acusaciones de "lawfare" a la Corte Suprema y las propuestas para modificarla o aumentar el número de jueces, el jefe de Estado afirmó: "Hay gente en el Frente de Todos que sueña con una revolución. No es mi idea".

En una entrevista con el diario Clarín en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández hizo referencia al pedido de indultos presidenciales para ex funcionarios kirchneristas detenidos por corrupción. Una de las voces más importantes del oficialismo que exigió esa medida para los "presos políticos" fue el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Sin embargo, el primer mandatariodescartó una iniciativa en esa línea: "No daré ningún indulto", sostuvo.

De todas maneras, tras la condena de la Corte Suprema de Justicia al ex vicepresidente Amado Boudou, Fernández dejó críticas al máximo tribunal del país: "La Corte ha ido perdiendo calidad y confianza". Sobre ese punto, no obstante, el presidente también negó que vayan a impulsar cambios en el máximo tribunal o aumentar el número de jueces, como propusieron algunos dirigentes del oficialismo: "No tenemos posibilidad de nada de eso. Los número del Congreso no nos ayudan", lamentó.

Las indecisiones de Alberto Fernández frente a la pandemia

"Hay gente en el Frente de Todos que sueña con una revolución. No es mi idea. Mucho menos con un 40% de la sociedad que no está dispuesta a votarnos", expresó el presidente que, según informó el matutino antes mencionado, cree que los que piden estas medidas son un grupo minoritario.

Alberto Fernández también descartó una nueva Ley de Medios como propuso el senador Oscar Parrilli, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Cuando lo consultaron por su relación con CFK, contó anécdotas que muestran una buena relación.

"Fue una decisión mía", dijo sobre la marcha atrás con el decreto, anulado 24 horas después, de permitirle a las empresas de medicina prepaga aumentar la cuota un 7% a partir de febrero, decisión que finalmente quedó anulada.

