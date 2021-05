Alberto Fernández: "Vengo muy decidido a ocuparme del tema precios y a poner las cosas en orden"

Luego de una gira por Europa que calificó como "positiva", el presidente Alberto Fernández se refirió al consistente aumento de precios que publicó el INDEC y aseveró que esta semana tomará decisiones al respecto. A su vez, habló de los frigoríficos que exportan carne y de los precios en el mercado doméstico, y mencionó a las alimenticias que tuvieron grandes ganancias durante la pandemia. Finalmente, se mostró confiado en llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París.

"Me preocupa mucho el aumento de los precios y vengo decidido a atacar ese tema. Me preocupa porque es inexplicable", sostuvo este domingo el mandatario nacional en diálogo con Hagan Algo en C5N. El Presidente de la Nación estuvo durante seis días en Europa, donde mantuvo reuniones con su pares de Portugal, España, Francia e Italia. Además, también participó de un encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano, y el viernes se reunió con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

El Jefe de Estado expresó su preocupación por el aumento sostenido de precios, que de acuerdo al último informe del INDEC publicado el pasado 13 de mayo, llegó a un 4,1% en abril y ya lleva un acumulado de 17,6%, un porcentaje del 60% de la meta que se había propuesto el ministro de Economía, Martín Guzmán, fijada en 29% para el año 2021.

"Sinceramente no hay ninguna razón más que el aumento del consumo para explicar esos aumentos que se dieron en marzo y en abril", dijo Fernández, y luego apuntó a las empresas cárnicas y de alimentos en general. "Celebro que la Argentina exporte carne, pero no que los argentinos paguen lo que pagan por la carne", dijo, y agregó que "Tampoco celebro que a los argentinos le den una migaja de 8 mil toneladas de carne cuando en Argentina se consumen 200 mil".

En esa línea, sostuvo que está de acuerdo con que las alimenticias ganen dinero pero no de manera excesiva. "Celebro que las alimenticias ganen plata, pero no que las ganancias sean desproporcionadas, porque si alguien gana mucho y otro pierde mucho eso no es una sociedad, es una estafa", describió el mandatario nacional.

Para Alberto Fernández, las subas de la industria alimenticia se dieron "de manera incomprensible". “Me preocupa la suba de precios y la puja distributiva de quién gana más porque están perjudicando a la gente. No tuvieron presión salarial ni aumento de tarifas; acá algunos se aprovecharon. Voy a ocuparme de que esto pare", declaró.

Finalmente, sobre el "tema precios", sostuvo que la decisión del ejecutivo nacional es atacar las subas. "Vengo muy decidido a ocuparme del tema precios y a poner las cosas en orden", dijo el Presidente de la Nación.

AF sobre la deuda con el FMI: "Tenemos que ganar tiempo"

El Jefe de Estado sostuvo que la gira por el Viejo Continente había sido "positiva" y celebró los encuentros con su pares europeos, el Papa Francisco y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que tuvieron como objetivo un tour de raíz económica para posponer sus pagos con el Club de París y el Fondo.

"Tenemos que ganar un poco de tiempo. La Argentina no está en condiciones ahora de afrontar esa deuda", expresó Fernández en torno a las obligaciones del país con el FMI.

En esa línea, el mandatario se mostró positivo y dijo que confía en "que vamos a poder resolver ambas cosas". Sobre la planificación de la gira agregó que "Aquello que nos propusimos lo hemos logrado, que era que Europa prestara atención respecto a la negociación de la Argentina con el FMI".

Respecto a su cita con Georgieva, Fernández le expresó que "los argentinos debíamos asumir el tema de la deuda con un compromiso tal que no le hagamos pagar más esfuerzos a una Argentina que ya hizo muchos esfuerzos y pagó demasiado con el desorden del Gobierno anterior y este tiempo de pandemia".

Sobre este comentario a la titular del organismo internacional, Fernández dijo que "Al poder explicárselo en detalle, y que el comentario provenga del presidente, la noté receptiva y comprensiva de los problemas que tenemos", y añadió que "Valoró mucho el esfuerzo que estamos haciendo con Europa".

GI/FL