Alberto Kohan, exfuncionario de Carlos Menem, sugirió disolver el Congreso: "Se convierte en un obstáculo"

El exsecretario general de la Presidencia de Carlos Menem, Alberto Kohan, cuestionó el funcionamiento del Congreso de la Nación y sugirió la posibilidad de disolverlo. El exfuncionario hizo referencia a lo sucedido el pasado miércoles con los incidentes en la Cámara de Diputados, entre representantes del oficialismo y la oposición.

“La tristeza que me dio el espectáculo de la Cámara de Diputados el otro día... me dio repugnancia. Fue tristísimo. La verdad es que para mí, que he luchado tanto para que vuelva al sistema, para que ellos crean en el sistema. Ver esa basura fue tristísimo”, expresó Kohan en relación a los últimos incidentes en el recinto, en diálogo con Romina Manguel por FM Milenium.

En este sentido, argumentó que “en los gobiernos parlamentarios vos podés disolver el Parlamento, si llega un momento que se convierte en un obstáculo. Y no estoy yendo para los regímenes autoritarios”. “La verdad que es un Parlamento con 280 diputados, 72 senadores, que lo que más ha dado son tristes espectáculos este año. A veces me pongo a pensar si no habrá que replantearse el sistema”, continuó.

“Falta tiempo para mejorar el sistema acá. Vos te imaginás que hay países que tienen 300, 400 años. En Inglaterra, el sistema administrativo y legislativo tiene 800 años y todavía tiene líos. Hay que darle tiempo al tiempo y tiempo al país, que éste es un maravilloso país y yo sigo creyendo lo mismo y se lo transmito a los chicos”, añadió.

De esta forma, cuestionó la cantidad parlamentarios en la Cámara alta y comparó el número de representantes con Estados Unidos: “Con 500 millones de habitantes, tiene 100 senadores. Nosotros tenemos, con 52 millones, 72 senadores. Fue uno de los errores de la reforma del 94″.

Además, Kohan habló sobre la actualidad del peronismo y la figura de Cristina Kirchner: “Para mí no hay nadie en el peronismo que me represente. Y nadie va a discutir mi peronismo. Yo fui secretario general del partido también. Me da tristeza por el peronismo, tristeza por el país”.

Sobre la condena de la expresidenta Cristina Kirchner, apuntó: “En vez de bailar en el balcón, ¿por qué no le explica a los argentinos por qué está presa? En vez de pelearlo a Kicillof, preguntarle por qué firmó lo de YPF. Porque, en definitiva, acá la patria no te reclama nada. 'Dios y la patria me lo demanden'. Dios no sabemos, y la patria no demanda nada porque debe 17.000 palos de golpe de YPF y nadie es responsable“, ironizó.

El exfuncionario hizo su crítica al funcionamiento al Congreso tras los cruces e insultos entre legisladores durante una sesión especial convocada por la oposición para debatir proyectos resistidos por el Gobierno, como el financiamiento universitario y la declaración de emergencia del Hospital Garrahan.

Antes de que se levantara la sesión, toda la bancada de Unión por la Patria se puso de pie, aparentemente para increpar al diputado José Luis Espert, quien fue duramente cuestionado por la oposición por su rol en el bloqueo de debates en la comisión de Presupuesto. Además, al mismo tiempo de la sesión eran detenidas cuatro personas por la causa que investiga un escrache en la casa del diputado oficialista, de las cuales tres ya fueron excarceladas. Continúa detenida la concejala peronista de Quilmes Eva Mieri.

