Consejo de la Magistratura advierte que renuncias generarán más de 400 vacantes

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, aseguró este lunes 24 de febrero que el proyecto del Gobierno para recortar las jubilaciones de jueces y fiscales pone en riesgo a todo el Poder Judicial ya que podría generar más de 400 vacantes. "Estimábamos que un tema como este se iba a resolver por un diálogo que permitiera visualizar las cosas con mayor calidad", sostuvo.

Alberto Fernández dio la orden la semana pasada de sancionar un proyecto que termine con las jubilaciones de privilegio para jueces y fiscales. El anuncio de la iniciativa, que este jueves tendría media sanción en Diputados, logró que en solo una semana se aceleraran los retiros de al menos treinta jueces y fiscales de todo el país. En total, como adelantó PERFIL, ya están tramitadas las jubilaciones de casi 300 magistrados y fiscales, que podrían ejecutarlas antes de que la futura ley entre en vigencia.

En ese sentido, Lugones aseguró que la iniciativa que propone el oficialismo "es un tema que preocupa a todos" los miembros del Poder Judicial ya que muchos "piensan que se podría reducir entre 30 y 40%" los haberes que les tocaría recibir a la hora de jubilarse. Además, precisó que la medida provocará una ola de jubilaciones masivas que generará "entre 400 y 450 vacantes" entre los pliegos que ya están el el Poder Judicial y más de 150 jubilaciones que se generarían a partir de la medida.

En declaraciones a Radio Rivadavia, alertó que "desde la presidencia del Consejo es un tema complejo porque nos vamos a encontrar con que la mitad de la Justicia Federal va a quedar vacía", y agregó: "La información que tengo yo es que el Gobierno piensa que esa norma no va a generar una situación tan compleja, pero nadie lo sabe a ciencia cierta".

"El Gobierno dice que no pasa nada, que no va a afectar en demasía y otros piensan que se podría reducir entre un 30% o 40% lo que se preveía que le correspondería a la hora de jubilarse. El impacto es importante. Lo que a mí me preocupa es la respuesta a la ciudadanía. Sabemos que el Poder Judicial no está funcionando como debería", concluyó.

DR