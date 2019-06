Alberto Samid se mantiene en silencio tras abandonar el penal de Marcos Paz

Alberto Samid se mantiene en silencio tras abandonar este lunes 24 de junio el penal de Marcos Paz luego de que el Tribunal Oral Penal Económico (TOPE) 1 le otorgara la prisión domiciliaria. El empresario de la carne llegó por la tarde a su casa en la ciudad de Ramos Mejía, en el partido bonaerense de La Matanza, acompañado de efectivos del Servicio Penitenciario Federal.

Según trascendió, se le colocó una pulsera electrónica minutos antes del arribo a su domicilio de la avenida de Mayo y la calle Cangallo de esa localidad. En el lugar viven su mujer, Marisa, y dos de sus cuatro hijos, quienes serán los garantes de su estadía. En comunicación telefónica con PERFIL, ni el empresario de la carne ni sus familiares quisieron dar detalles de su estado de salud y prefirieron no brindar declaraciones.

La semana pasada el matarife fue sometido a una revisión de una junta médica. Los forenses que realizaron el estudio confirmaron que sufre de afecciones cardíacas, hipertensión, diabetes y un severo cuadro de estrés. Además, aseguraron que su salud se había deteriorado desde que ingresó a prisión. Hace poco, su hija Sasha también denunció públicamente que temía por la vida de su padre en el Penal de Marcos Paz, y aseguró se estaba "muriendo".

Los negocios de la familia Samid

"La primera vez que fui lo encontré bien, me quiso dar fuerzas, me dijo que esto iba a terminar rápido y que ya iba a salir. Pero (después) lo vi muy mal porque está muy flaco, muy decaído, muy triste. Él me dijo 'estoy mal, me estoy muriendo acá'", remarcó la joven por esos días.

Samid fue condenado a cuatros años de prisión efectiva por ser considerado miembro de una asociación ilícita que evadió impuestos durante la década del '90. El Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 1 también determinó que el empresario pagara cerca 282 mil pesos para cubrir los costos de su captura, calculados por la Policía Federal.

Su detención ocurrió luego de que se ausentara sin permiso a varias audiencias del juicio oral y se escapara a Belice, donde finalmente fue hallado. La decisión de otorgarle la prisión domiciliaria fue adoptada por el voto de los jueces Diego García Berro y José Michilini, mientras que el juez Ignacio Fornari sostuvo que no era conveniente por presunto riesgo de fuga. La condena al carnicero no está firme y debe ser revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.

AB/FF