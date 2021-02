Alerta en Provincia y Ciudad: la Justicia también discute las PASO

La realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias mientras se atraviesa una pandemia no solo abre un debate entre las distintas fuerzas políticas, sino que ahora el Poder Judicial promete dar pelea. La provincia de Buenos Aires y la Ciudad son los dos territorios en donde la preocupación crece: la movilización del personal, la manipulación de las boletas y el conteo de votos en el escrutinio final ya generan alertas.

Los funcionarios del juzgado federal 1 de La Plata que controla las elecciones en el territorio bonaerense esperan el desembarco de Alejo Ramos Padilla para plantear la problemática. No solo estará en riesgo el personal a cargo de los comicios que no ingresó en la lista del plan de prioritarios en la vacunación, sino que ya visualizan un foco de contagio el día de la elección, sobre todo, a través de las históricas boletas que suelen ocupar varios pupitres en los distritos más calientes. En el tribunal platense no verían con desagrado la utilización, aunque sea por única vez, de la boleta única papel, una propuesta que por ahora solo es impulsada por la oposición más dura como alternativa a suspender las internas.

Pero la preocupación no está puesta solamente en el día de la elección. También advierten por el escrutinio final y recuerdan que en 2017 -cuando compitieron Cristina Kirchner y Esteban Bullrich- el conteo de votos duró 17 días. Esto significa la aglomeración de funcionarios judiciales y fiscales partidarios que piden abrir urnas y contar los votos uno por uno. “¿Cómo hacemos eso ahora respetando distanciamiento, custodiando los votos y sin tocar planillas, boletas y urnas todos al mismo tiempo?”, se preguntan.

En los primeros días de marzo, la justicia electoral comenzará en la Ciudad de Buenos Aires a preparar las urnas para las elecciones de medio término previstas para este año. Se trata de un proceso en serie en el que alrededor de 20 personas trabajan en un ambiente cerrado y con un procedimiento que impide separarlos por grupos. Así lo sabe a la perfección María Servini, juez electoral con más de 25 elecciones en su haber, quién ya hizo saber su descontento y oposición a seguir en esas circunstancias. Lo hizo en una reunión realizada esta semana con sus pares electorales y en las próximas horas lo oficializará a través de un oficio al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. La magistrada trabajó toda la jornada de ayer viernes en el texto.

Los planes de Servini en vistas a las elecciones de este año incluyen comenzar el primero de marzo con el armado de las urnas, que deberán ser incluso en un número mayor al habitual por la cantidad de ciudadanos extranjeros que tienen habilitado votar por primera vez. Ese es el primer disparador de problemas ante la emergencia de covid-19 en vistas a las elecciones y de la resistencia de Servini a seguir adelante de no mediar vacunación. Personas que deben compartir espacio sin poder turnarse o tener otra dinámica de trabajo. A eso luego hay que sumar el contacto de quienes trabajan en el armado con los empleados de Correo que recogerán las urnas y todos luego deberán subir a los camiones. Servini está convencida que, en las actuales condiciones, de no mediar vacunación, seguir adelante no es viable.

La magistrada hizo esos comentarios y alertó sobre la situación en una reunión con otros jueces electorales esta semana, pero en el correr de las próximas horas se espera que le presente la misiva a de Pedro, detallando la situación.

Además, la magistrada, con 25 comicios en su haber, evalúa la posibilidad de pedir que se organicen los comicios por número, para agilizar los procesos el día de la votación. Con un eventual esquema de números pares en una mitad de la jornada e impares en la otra.