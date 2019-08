El curioso ranking de los alfajores que eligen los candidatos

La Argentina está ante unas elecciones muy importantes, donde pone en juego un modelo de país. Los precandidatos se han mostrado de todas las maneras posibles y han tirado ideas, chicanas y emociones para seducir a un electorado siempre difícil, siempre esquivo.

Las redes sociales han tenido un rol importante, con los equipos de campaña abocados a la comunicación. Pero entre todo el material que circula, entre las explicaciones serias y las bromas y los memes, hay una cuenta de Twitter que se ocupó de un tema, que claramente para ellos no es menor.

El Catador de Alfajores (@alfajorperdido) hizo un relevamiento de los precandidatos para saber cuál es su alfajor favorito. El resultado (cuya información aseguran que está chequeada) es desopilante.

Así, el alfajor favorito del presidente Mauricio Macri es un producto artesanal, que es originario de Villa Traful, lejos del gran público.

En las antípodas políticas, Cristina Kirchner elige otro producto que tampoco tiene una gran difusión. Se trata de La olla de cobre, originario de San Antonio de Areco.

El elemento discordante lo pone su compañero de fórmula, Alberto Fernández, quien dice tener una alimentación sana y no confirmó cuál es su alfajor favorito.

Me salteé al candidato a presidente porque, según me comentó uno de sus asesores, @alferdez lleva una alimentación saludable, toma "jugo de pomelo" (sic) y no come alfajores. Le pregunté por Whatsapp a Alberto personalmente y me clavó el visto. Hay silencios elocuentes. pic.twitter.com/jGNdiKYENa