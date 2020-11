Alfredo Cornejo: "El Gobierno nos quiere a todos comiendo de su mano"

El titular de la UCR, Alfredo Cornejo, criticó al Gobierno nacional por su “falta de pragmatismo económico” y por su "tozudez ideólógica", la que, según su opinión, lo llevará al fracaso. "En el 2023 me imagino compitiendo por la candidatura a presidente", afirmó.

"Este Gobierno va a ser un fracaso por su tozudez ideológica y va a haber una oportunidad de alternancia", planteó el dirigente radical, entrevistado por Carlos Pagni este lunes 16 de noviembre en Odisea Argentina (LN+).

Cornejo agregó que las próximas elecciones legislativas serán cruciales en territorio bonaerense. "Si el oficialismo pierde la Provincia cambia la mayoría en el parlamento", argumentó.

El dirigente mendocino destacó la unidad de la oposición en estos 11 meses, y completó: "Es el tiempo del radicalismo, pero creo que hay que construirlo juntos, porque el peor pecado sería dividirnos. Yo me veo en ese rol, pero no me veo guerreando por una candidatura que no sea en unidad".

Sobre el contexto político, señaló que la gestión de Alberto Fernández mantiene "un plan relativamente clásico del kirchnerismo de concentración del poder". Y sobre este punto, remarcó: "El Gobierno nos quiere a todos comiendo de su mano, menos al gobierno de Axel Kicillof que tiene financiamiento abundante para el despilfarre".

Alfredo Cornejo: "En 2023 puede haber un presidente radical"

Cornejo afirmó, además, que el kirchnerismo antepone como plan de gobierno la unidad, más allá de que dentro del espacio convivan actores con posturas "diametralmente opuestas", que afecten la credibilidad del partido. "El gobierno privilegia su unión, aunque sea una bolsa de gatos", aseveró.

"En materia económica no hay solvencia técnica, no son pragmáticos y son sumamente ideológicos, lo que los hace tener una mirada que no es consecuente con lo que hay que hacer en la Argentina, ni con lo que piensan la mayoría de los actores económicos", sostuvo.

Alfredo Cornejo: "Hay mucha cobardía en la dirigencia empresaria y sindical"

El titular de la UCR criticó también la falta de un plan económico. "La Argentina necesita crecer una década como mínimo al 3% y por lo menos dos décadas al 2,5% y, para ello, necesitamos un gran acuerdo que discipline a los actores políticos. Creo que fundamentalmente va por implementar un shock capitalista, pro inversión y pro sector privado, y no por el lado que esta gente está llevando a la economía", evaluó.

"Alberto Fernández tiene que buscar un acuerdo con los líderes formales de la oposición, una interlocución, sin segundas intenciones, y con un programa muy claro. Él tiene que sacarse de la cabeza las reformas judiciales o el tratar de salvar a Cristina de sus causas judiciales", concluyó.

