Reforma judicial: Cornejo le respondió a Cristina: "Su relato tiene patas cortas"

La reforma judicial sigue generando fuertes tensiones en el Congreso. Ahora el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, le respondió a la vicepresidenta Cristina Kirchner quien había criticado su "doble discurso" sobre las sesiones virtuales. "Su relato tiene patas cortas", contestó el diputado nacional.

Luego de criticar el martes al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el mismo tema, y en medio de un clima caldeado en el Congreso, la ex mandataria apuntó contra el también diputado nacional por Mendoza.

"Parece que no solamente Rodríguez Larreta dice una cosa pero hace otra. Lo acompaña otro entusiasta militante del ´haz lo que yo digo pero no lo que yo hago´: Alfredo Cornejo, diputado nacional, presidente de la UCR y ex gobernador de la Provincia de Mendoza", publicó Cristina Kirchner en Twitter.

Tras las críticas a Larreta, Cristina cuestionó a Cornejo por un "doble discurso" sobre las sesiones virtuales

Y agregó: "¡En esa provincia el Poder Legislativo está reformando la Constitución por vía remota! ¡Si! No quieren debatir en el Congreso Nacional pero en su provincia reforman la Constitución por Zoom".

Horas más tarde, también por Twitter, Cornejo salió a responderle a CFK: "No quiero creer que actúa de mala fe, prefiero pensar que está desinformada. El proceso de reforma Constitucional en Mendoza se votaría en 2021 y de forma presencial, como el acuerdo de los jueces".

Buenas tardes @CFKArgentina. No quiero creer que actúa de mala fe, prefiero pensar que está desinformada. El proceso de reforma Constitucional en Mendoza se votaría en 2021 y de forma presencial, como el acuerdo de los jueces. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 2, 2020

"En Mendoza, el sistema de sesiones virtuales está vigente, mientras que en Diputados de la Nación está caído. La diferencia radica en la confianza. Con sus modos en la presidencia en la Cámara alta y sus laderos en Diputados, el margen de confianza es escaso. De todos modos, confío en que podremos renovar el protocolo que habilita las sesiones", señaló.

En esa línea, manifestó: "Queremos algunas seguridades para que la reforma judicial que usted impulsa no sea un manto de impunidad ni un mecanismo para sacar presos con los criterios que le indica Zaffaroni".

Y concluyó: "En Mendoza, la reforma judicial que ya hicimos, fue para sancionar con mayor dureza a quien delinque, y no para llenar la calle de delincuentes peligrosos. Su relato tiene patas cortas".

¡En esa provincia el Poder Legislativo está REFORMANDO LA CONSTITUCIÓN por vía remota!

¡Si! No quieren debatir en el Congreso Nacional pero en su provincia reforman la Constitución por zoom.

¿No me crees? Te comparto el hilo de Natalia Vicencio, senadora provincial mendocina. https://t.co/yqo0OpOOtZ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 2, 2020

Cristina había retuiteado una serie de publicaciones de la senadora provincial de Mendoza Natalia Vicencio (Frente de Todos), que contrastó la postura de Juntos por el Cambio en el Congreso con el funcionamiento de "la Legislatura en Mendoza, donde UCR y PRO son gobierno".

Vicencio recordó que la Legislatura de esa provincia funciona de forma remota desde el inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y sostuvo que este sistema "es tan defendido por (el gobernador) Rodolfo Suárez que incluso se está debatiendo la reforma de la Constitución".

Cristina Kirchner criticó el "doble discurso" de Larreta por la reforma judicial

"Sí. La Carta Magna provincial, que tiene más de 100 años, se está analizando con este sistema", destacó la legisladora mendocina al tiempo que volvió a aludir a la tensión que se da en el Congreso entre el oficialismo y la oposición.

Viendo cómo #JxC impide el funcionamiento del Congreso y frena leyes que son importantes para tod🌞s, voy contarles cómo funciona la Legislatura en #Mendoza, donde @ucrmendoza y @ProMzaOficial son gobierno y no opositores porque sí a las políticas de @alferdez y @CFKArgentina pic.twitter.com/pWGHbBjxHT — Natalia Vicencio (@vicencionaty) September 1, 2020

Para Vicencio, "en realidad, no es el sistema lo que les molesta", sino "el mandato del Congreso para tratar temas que son importantes para todos los y las argentinas". Por último, sostuvo que "es momento de que los gobernadores colaboren con el presidente Alberto Fernández y hagan honor a los argentinos que los votaron".

Este martes Cristina Kirchner hizo algo similar con una serie de posteos de la legisladora porteña del Frente de Todos Lucía Cámpora, para apuntar contra el jefe de Gobierno porteño y referente del PRO.

