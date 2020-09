Tras las críticas a Larreta, Cristina cuestionó a Cornejo por un "doble discurso" sobre las sesiones virtuales

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó este miércoles al presidente de la UCR y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, a quien calificó como "otro militante del 'haz lo que yo digo pero no lo que yo hago'", por su posición sobre la reforma judicial.

Luego de criticar el martes al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el mismo tema, y en medio de un clima caldeado en el Congreso, la ex mandataria apuntó contra el también diputado nacional por Mendoza, en un nuevo capítulo de sus cruces con la oposición por el proyecto de reforma de la Justicia Federal y las sesiones remotas.

"Parece que no solamente Rodríguez Larreta dice una cosa pero hace otra. Lo acompaña otro entusiasta militante del ´haz lo que yo digo pero no lo que yo hago´: Alfredo Cornejo, diputado nacional, presidente de la UCR y ex gobernador de la Provincia de Mendoza", publicó Cristina Kirchner en Twitter.

Y agregó: "¡En esa provincia el Poder Legislativo está reformando la Constitución por vía remota! ¡Si! No quieren debatir en el Congreso Nacional pero en su provincia reforman la Constitución por Zoom".

¿No me crees? Te comparto el hilo de Natalia Vicencio, senadora provincial mendocina. https://t.co/yqo0OpOOtZ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 2, 2020

A continuación la vicepresidenta retuiteó una serie de publicaciones de la senadora provincial de Mendoza Natalia Vicencio (Frente de Todos), que contrastó la postura de Juntos por el Cambio en el Congreso con el funcionamiento de "la Legislatura en Mendoza, donde UCR y PRO son gobierno".

Vicencio recordó que la Legislatura de esa provincia funciona de forma remota desde el inicio de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y sostuvo que este sistema "es tan defendido por (el gobernador) Rodolfo Suárez que incluso se está debatiendo la reforma de la Constitución".

Viendo cómo #JxC impide el funcionamiento del Congreso y frena leyes que son importantes para tod🌞s, voy contarles cómo funciona la Legislatura en #Mendoza, donde @ucrmendoza y @ProMzaOficial son gobierno y no opositores porque sí a las políticas de @alferdez y @CFKArgentina pic.twitter.com/pWGHbBjxHT — Natalia Vicencio (@vicencionaty) September 1, 2020

El vicegobernador @MarioAbedok estableció que @LegislaturaMdz iba a funcionar de manera remota. Sucedió cuando transcurrían las primeras etapas del aislamiento provocado por el #COVID19 . Tuvo el apoyo de la oposición. pic.twitter.com/hUrC5cpr5M — Natalia Vicencio (@vicencionaty) September 1, 2020

Al día de hoy no podemos ir los y las senadoras y se han votado todo tipo de leyes: Emergencias económicas y pliegos de jueces (incluso el de la cuestionada Teresa Day, la miembro más reciente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza).Se trabaja en comisiones y van funcionarios pic.twitter.com/ScI4kw0c55 — Natalia Vicencio (@vicencionaty) September 1, 2020

"Sí. La Carta Magna provincial, que tiene más de 100 años, se está analizando con este sistema", remarcó la legisladora mendocina al tiempo que volvió a aludir a la tensión que se da en el Congreso entre el oficialismo y la oposición.

En Mendoza, el sistema de sesiones remotas es tan defendido por @rodysuarez que incluso se está debatiendo la reforma de la Constitución. Sí. La Carta Magna provincial, que tiene más de 100 años, se está analizando con este sistema. pic.twitter.com/Zn5Yr5jFi3 — Natalia Vicencio (@vicencionaty) September 1, 2020

Para defender el sistema de sesión remota, @marioabedok escribe notas en los diarios felicitándose por el modelo de la Legislatura y poniendo a @MendozaGobierno como ejemplo de la institucionalidad. pic.twitter.com/aGHb2pJBrS — Natalia Vicencio (@vicencionaty) September 1, 2020

Para Vicencio, "en realidad, no es el sistema lo que les molesta", sino "el mandato del Congreso para tratar temas que son importantes para todos los y las argentinas". Por último, sostuvo que "es momento de que los gobernadores colaboren con el presidente Alberto Fernández y hagan honor a los argentinos que los votaron".

En realidad, no es el sistema lo que les molesta. Es el mandato del #Congreso para tratar temas que son importantes para tod🌞s los y las argentinas. Es momento de que los gobernadores colaboren con el presidente @alferdez y hagan honor a los argentinos que los votaron. pic.twitter.com/JcDu1p182l — Natalia Vicencio (@vicencionaty) September 2, 2020

Este martes Cristina Kirchner hizo algo similar con una serie de posteos de la legisladora porteña del Frente de Todos Lucía Cámpora, para apuntar contra el jefe de Gobierno porteño y referente del PRO.

